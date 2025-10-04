Учительница из Горно-Алтайска вошла в сотню лучших педагогов страны

Женщина преподает игру на нескольких музыкальных инструментах, а также индивидуально помогает одаренным детям

Школьники на уроке / Фото: amic.ru

Инна Фастовская, преподаватель по классу народных инструментов в Горно-Алтайской детской музыкальной школе № 2, одержала победу во всероссийском соревновании на получение премии для лучших педагогов учреждений дополнительного образования. Информация об этом была опубликована городской администрацией.

Фастовская обучает детей игре на таких инструментах, как аккордеон, укулеле и гитара.

Она оказалась в сотне лучших преподавателей России, получивших премию за успехи в педагогической работе по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере музыкального искусства.