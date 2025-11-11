Удача улыбнулась. В Кирове мужчина выиграл в лотерее 25 млн рублей

Победитель поделился, что направит часть выигрыша на благотворительность

11 ноября 2025, 23:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Житель Кировской области выиграл 25 миллионов рублей в "Национальной лотерее". Победитель сначала не мог поверить в свой успех, сообщает newsler.ru.

Мужчина рассказал, что лотерейные традиции в его семье передаются из поколения в поколение – билеты регулярно покупают его отец и братья. Это не первый его крупный выигрыш: ранее он получал 100 тысяч рублей.

По данным организаторов, кировчанин уже распланировал распределение средств. Часть денег он направит на благотворительность, помогая больным детям, а остальную сумму разместит на сберегательном счете для обеспечения финансовой стабильности в будущем.

