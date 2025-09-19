Угроза цунами и афтершоки. Подробности мощного землетрясения на Камчатке

Серия из четырех афтершоков зафиксирована после землетрясения магнитудой 7,2 на Камчатке

19 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Землетрясение на Камчатке / Источник изображения: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке утром 19 сентября произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, вызвавшее тревогу среди местных жителей и объявление угрозы цунами, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Подземный толчок был зафиксирован в 06:58 по местному времени (01:58 по Барнаулу) в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского, его очаг находился на глубине 123 километра. Несмотря на значительную силу, разрушений в жилых домах и пострадавших официально не зарегистрировано, однако в квартирах падала мебель, качались люстры, трясло школы и общественные здания.

Сейсмособытие стало уже вторым за последние месяцы. В июле регион пережил более мощное землетрясение магнитудой 8,8. Как и тогда, камчатцы описывали происходящее как настоящий шок – мебель двигалась, с полок падала посуда, многие выбегали на улицу в испуге. В соцсетях распространяются видео, где жильцы делятся кадрами с трясущимися люстрами и шумом в квартирах.

После утренних толчков был объявлен прогноз по цунами. Самая высокая волна – до 1,5 метра – могла достичь мыса Лопатка, в Никольском и Усть-Камчатске ожидали до 0,5 метра, а Петропавловск-Камчатский практически не почувствовал волнения воды. Опасность распространилась и на Курилы, предупреждения поступили также в США.

В течение утра специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН зафиксировали десять афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 6,1. В разных районах полуострова сила подземных толчков оценивалась от четырех до семи баллов. В Вилючинске и Петропавловске-Камчатском сейсмособытие оказалось наиболее ощутимым – в школах № 9, 26 и 34 образовались трещины на стенах и потолках. В Елизовском районе трясло на шесть баллов, в Усть-Камчатском – на четыре.

Из-за землетрясения в некоторых районах пропадало электричество, люди ночевали на улице, опасаясь повторных толчков. По словам краевого министра по ЧС Сергея Лебедева, ситуация остается под контролем, обследуются социальные объекты – школы, детские сады и больницы. Несмотря на пугающие кадры, катастрофических разрушений не зафиксировано, и на Камчатке надеются, что новое потрясение обойдется без тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4.