Украинские беспилотники пытались атаковать Саратов и Энгельс
Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны и взрывах в небе
28 ноября 2025, 07:35, ИА Амител
В ночь на 28 ноября в Саратовской области была объявлена воздушная тревога. По данным источника Shot, регион подвергся атаке беспилотников.
Как сообщают местные жители, приблизительно после часа ночи по московскому времени в небе начали раздаваться мощные хлопки, свидетельствующие о работе систем ПВО. Сообщается, что уже сбито несколько воздушных целей.
Ранее в разных районах области были зафиксированы звуки, характерные для пролета беспилотных летательных аппаратов.
Официальной информации о возможных последствиях и повреждениях на данный момент не поступало. В качестве превентивной меры был временно закрыт аэропорт Саратова, а в соседней Пензенской области введен план "Ковер".
Ранее серия мощных взрывов прогремела над Республикой Чувашия.
