Украинские беспилотники пытались атаковать Саратов и Энгельс

Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны и взрывах в небе

28 ноября 2025, 07:35, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 28 ноября в Саратовской области была объявлена воздушная тревога. По данным источника Shot, регион подвергся атаке беспилотников.

Как сообщают местные жители, приблизительно после часа ночи по московскому времени в небе начали раздаваться мощные хлопки, свидетельствующие о работе систем ПВО. Сообщается, что уже сбито несколько воздушных целей.

Ранее в разных районах области были зафиксированы звуки, характерные для пролета беспилотных летательных аппаратов.

Официальной информации о возможных последствиях и повреждениях на данный момент не поступало. В качестве превентивной меры был временно закрыт аэропорт Саратова, а в соседней Пензенской области введен план "Ковер".

