Со слов медиков, режиссера могут вывести из комы при сохранении положительной динамики

15 августа 2025, 15:08, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме более семи месяцев. Со слов медиков, его состояние до сих пор остается стабильно тяжелым. Врачи борются за жизнь артиста с декабря 2024 года: тогда он пережил сердечный приступ, который привел к клинической смерти. Однако в последние месяцы СМИ, ссылаясь на близкие к лечащим врачам источники, пишут, что медики фиксируют в состоянии Кеосаяна стабильные улучшения. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Так, врачи заметили у режиссера осознанные реакции на внешние раздражители – в частности, на голос супруги. Согласно данным источников, Кеосаян подвигал глазами под закрытыми веками.

«Это не рефлекс, а осмысленная реакция. Это было как сигнал из другого мира», – пояснила медсестра отделения интенсивной терапии.

Кроме того, электроэнцефалограмма показывает активность в зонах мозга, которые отвечают за восприятие речи и эмоций. Эти изменения специалисты заметили в конце июля – начале августа. И, несмотря на стабильно тяжелое состояние, они продолжают развиваться.

Врачи подчеркивают, что при сохранении текущей динамики шансы возрастают, и в ближайшие месяцы пациента могут вывести из искусственной комы. Но даже при положительном исходе Кеосаяну предстоит долгая реабилитация: физиотерапия, медикаментозная поддержка, а также работа с психологами и логопедами. Учитывая риск нарушения речи, моторики или когнитивных функций, полное восстановление может занять годы.

«Это уникальный случай, где стойкость организма дает надежду, но точные сроки назвать невозможно», – отметили эксперты.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.