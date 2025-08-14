Со слов медиков, вероятность выхода режиссера из комы выросла на 40–50%

14 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме уже более семи месяцев. Врачи продолжают оценивать его состояние как стабильно тяжелое. В декабре 2024 года артист пережил сердечный приступ. С тех пор он находится без сознания, а медики по-прежнему борются за его жизнь.

Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна и каковы шансы на восстановление – в материале amic.ru.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна на 14 августа 2025 года?

По информации источников, близких к лечащим врачам режиссера, главная угроза для его жизни и здоровья постепенно уходит. Как пишет издание "Интересная Россия", медики отмечают снижение отека мозга у пациента. На этом фоне они начинают рассматривать возможность вывода телеведущего из комы. Также специалисты заявляют, что пациент хоть и минимально, но реагирует на внешние раздражители:

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед».

Есть ли у режиссера шанс на восстановление?

Ранее в Сети появилась информация о том, что врачи зафиксировали "прорывное" для Кеосаяна событие и назвали его "сигналом из другого мира". По данным topnews.ru, 31 июля он отреагировал на обращение своей супруги Маргариты Симоньян. Как рассказали медики, это было движение глаз под закрытыми веками. Именно оно стало первым осознанным знаком:

«Это не рефлекс, а осмысленная реакция. Это было как сигнал из другого мира», – заявила одна из медсестер отделения интенсивной терапии.

До этого момента врачи избегали конкретных прогнозов, однако теперь отмечают признаки улучшения состояния пациента. Специалисты подчеркнули, что шанс выхода из комы увеличился: с "безнадежного" он вырос до 40–50%.

«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – пояснили в клинике.

Из-за чего Тигран Кеосаян впал в кому?

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. Режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го – у него случился сердечный приступ. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали причиной нынешней госпитализации, именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.