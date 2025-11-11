Упрдор "Алтай" станет филиалом аналогичного учреждения "Сибирь" с офисом в Новосибирске

Упрдор "Алтай" ждет реорганизация

11 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Федеральная трасса в Алтайском крае / Фото: Упрдор "Алтай"

Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" ждет масштабная реорганизация. Как следует из документа, который есть в распоряжении amic.ru, к организации также присоединятся Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" и федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей".

Данное решение приняли на уровне Минтранса РФ еще в середине декабря. Из документа следует, что теперь головной офис трех филиалов будет находиться именно в Новосибирске. Скорее всего, перемены фактически никак не скажутся на работе Упрдор "Алтай".

«В соответствии с ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации ФКУ "Сибуправтодор" является правопреемником ФКУ Упрдор "Алтай" и все права и обязанности в полном объеме перейдут после завершения реорганизации к ФКУ "Сибуправтодор". После завершения процедуры реорганизации в ваш адрес будет направлена информация дополнительно», – говорится в документе.

Упрдор "Алтай" занимается обслуживанием и содержанием трех федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай. С лета 2024 года ведомство возглавляет Андрей Сек.