Упрдор "Алтай" станет филиалом аналогичного учреждения "Сибирь" с офисом в Новосибирске

Упрдор "Алтай" ждет реорганизация
11 ноября 2025, 06:15, ИА Амител
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" ждет масштабная реорганизация. Как следует из документа, который есть в распоряжении amic.ru, к организации также присоединятся Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" и федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей".
Данное решение приняли на уровне Минтранса РФ еще в середине декабря. Из документа следует, что теперь головной офис трех филиалов будет находиться именно в Новосибирске. Скорее всего, перемены фактически никак не скажутся на работе Упрдор "Алтай".
«В соответствии с ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации ФКУ "Сибуправтодор" является правопреемником ФКУ Упрдор "Алтай" и все права и обязанности в полном объеме перейдут после завершения реорганизации к ФКУ "Сибуправтодор". После завершения процедуры реорганизации в ваш адрес будет направлена информация дополнительно», – говорится в документе.
Упрдор "Алтай" занимается обслуживанием и содержанием трех федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай. С лета 2024 года ведомство возглавляет Андрей Сек.
07:19:04 11-11-2025
Насчет никак не скажутся: очень сомневаюсь.
1. Уже сейчас грани алтая-новоалтайск безобразно убирается, лет 10 такого не было минимум
2. Глядя на дороги НСО и АК можно предположить, что Алтаям надо начинать привыкать к плохим дорогам, видимо кому-то стало завидно за лучшие федералки в Сибири
07:34:16 11-11-2025
Mike (07:19:04 11-11-2025) Насчет никак не скажутся: очень сомневаюсь.1. Уже сейчас... Точно подметил разницу в дорогах.До границы с НСО у нас замечательная дорога.Переезжаем в НСО, дорога как была построена в 60-х, так и осталась такой же. По-хорошему ,Упр Сибирь надо в Барнаул переводить, а не наш подчинять Новосибирску. Будет Алтайские средства переводить в Н-ск.А нам копейки будут доставаться.
10:06:48 11-11-2025
Еще как скажется. Деньги теперь будут выделять. Никакой самостоятельности. Такое было уже не раз и не с одной конторой. И филиалы сидят с протянутой рукой без возможности принятия решений.
10:15:40 11-11-2025
Что наш Губернатор? Как ему такой дорожный поворот?
12:56:22 11-11-2025
Гость (10:15:40 11-11-2025) Что наш Губернатор? Как ему такой дорожный поворот?... А он по моему в любой поворот впишется ,его не слышно и не видно .