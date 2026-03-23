Золотой запас России упал до минимума с 2022 года

Запас остается на уровне, обеспечивающем финансовую устойчивость страны

23 марта 2026, 14:15, ИА Амител

Золото, слитки / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru
В феврале текущего года Центробанк России сообщил о существенном уменьшении золотых резервов страны. По последним данным, объем запасов золота составил 74,3 млн тройских унций, что является наименьшим показателем за последние четыре года, пишет РИА Новости.

Запасы золота продолжают сокращаться второй месяц подряд: в январе они уменьшились на 300 тысяч унций, а в феврале - еще на 200 тысяч. К настоящему моменту в хранилищах ЦБ России находится 74,3 млн унций золота, что является наименьшим значением с марта 2022 года, когда резервы были на уровне 74,1 млн унций.

Обычно Центробанк уменьшает золотой запас из-за чеканки монет. Однако, согласно представленным данным, такие значительные ежемесячные потери золота не фиксировались с 2015 года, а более ранние сведения отсутствуют.

Несмотря на наблюдаемое уменьшение, Россия остается на пятом месте в мировом рейтинге по объемам золотовалютных резервов, уступая только Соединенным Штатам Америки, Германии, Италии и Франции. Это свидетельствует о стабильности российской экономики и ее способности адаптироваться к изменениям в глобальной финансовой системе.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов.

Комментарии 8

Гость

14:20:41 23-03-2026

А где нет падежа?

Медведь-шатун

14:54:45 23-03-2026

Гость (14:20:41 23-03-2026) А где нет падежа?... У Грефа!, рекордная прибыль!, может туда и переложили....

Гость

14:26:55 23-03-2026

Хлопцы говорят что у пана-атамане нема золотого запасу!
И поэтому они начали разбегаться в разные стороны.
Если оно и так дальше пойдет, я тоже буду бежать в разные стороны!

Папандопуло. Свадьба в Малиновке.

Гость

14:55:44 23-03-2026

Запас России упал. Куда упал? Продали или украли?

Гость

15:34:33 23-03-2026

Если где-то убыло, значит где-то прибыло. И мы знаем где.

Медведь-шатун

16:11:53 23-03-2026

У Сбера рекордная прибыль, может там посмотреть....

Гость

17:32:02 23-03-2026

Дырку в бюджете лотали золотом. Сейчас нефтянка подтянулась, ей лотают, + девал + поборы новые с граждан и предприятий.

Гость

11:10:00 24-03-2026

Гость (17:32:02 23-03-2026) Дырку в бюджете лотали золотом. Сейчас нефтянка подтянулась,... Зато Греф и прочие Сечины и Миллеры как сыр в масле катаются, не знают куда деньги девать. А тут бюджет по крохам собирают, странно однако. Может надо ограничить мегаприбыли то данных шаражек, вот и найдется денежка в бюджет ?

