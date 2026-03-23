Запас остается на уровне, обеспечивающем финансовую устойчивость страны

23 марта 2026, 14:15, ИА Амител

В феврале текущего года Центробанк России сообщил о существенном уменьшении золотых резервов страны. По последним данным, объем запасов золота составил 74,3 млн тройских унций, что является наименьшим показателем за последние четыре года, пишет РИА Новости.

Запасы золота продолжают сокращаться второй месяц подряд: в январе они уменьшились на 300 тысяч унций, а в феврале - еще на 200 тысяч. К настоящему моменту в хранилищах ЦБ России находится 74,3 млн унций золота, что является наименьшим значением с марта 2022 года, когда резервы были на уровне 74,1 млн унций.

Обычно Центробанк уменьшает золотой запас из-за чеканки монет. Однако, согласно представленным данным, такие значительные ежемесячные потери золота не фиксировались с 2015 года, а более ранние сведения отсутствуют.

Несмотря на наблюдаемое уменьшение, Россия остается на пятом месте в мировом рейтинге по объемам золотовалютных резервов, уступая только Соединенным Штатам Америки, Германии, Италии и Франции. Это свидетельствует о стабильности российской экономики и ее способности адаптироваться к изменениям в глобальной финансовой системе.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за год выросли на рекордные 92 млрд долларов.