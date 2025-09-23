НОВОСТИОбщество

"Усиление мер безопасности". Власти Барнаула объяснили месячные перебои с интернетом

Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи

23 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Интернет / Фото: amic.ru

Власти Барнаула официально объяснили причины длительных перебоев в работе мобильного интернета, на которые жители города жалуются с июля, сообщает "Газета.ру".

«На заседании антитеррористической комиссии Алтайского края принято решение о понижении скорости передачи информации в режиме мобильного интернета 3G и 4G (LTE) вблизи административных, логистических и промышленных объектов. Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи и беспроводного доступа к интернету с использованием точек доступа Wi-Fi. Иной информацией об ограничении передачи информации в режиме мобильного интернета администрация города Барнаула не располагает», – рассказали в администрации.

Ранее в оперативном штабе края поясняли, что повышенный режим информационной безопасности позволяет правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком и предотвращать возможные провокации и шпионаж с использованием уязвимостей в мобильных сетях.

Барнаул Алтайский край интернет Мобильная связь
Читайте также в сюжете: Интернет лег и не встает

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:09:03 23-09-2025

"предотвращать возможные провокации и шпионаж с использованием уязвимостей в мобильных сетях" - а почему бы просто не устранить уязвимости в мобильных сетях? Никто же не запрещает и не ограничивает одну государственную структуру лишь на основании того, что там работал Дмитрий Захарченко и где используя уязвимости структуры незаконно получал миллиарды.
Почему люди должны страдать без интернета? Ребёнок потеряется и не сможет написать бабушке в вацап где он. Грибник не увидит геолокацию и потеряется. Да и много где интернет нужен, который замедляют почему то.

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:48 23-09-2025

Гость (17:09:03 23-09-2025)Грибник не увидит геолокацию и потеряется... Грибник будет собирать грибы на Ленинском или Строителей? В лесу, пригородном, интернет есть.

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:12 23-09-2025

Гость (17:12:48 23-09-2025) Грибник будет собирать грибы на Ленинском или Строителей? В ... если все ваши клиенты и партнеры по бизнесу находятся в разных городах и пишут вам в Вотсап круглые сути, то вы просто обязаны жить в офисе с проводным интернетом. Так? вы не можете отследить статус своего рейса по дороге в аэропорт, например. Вы не можете срочно сделать платеж, если вы опять же не на работе и не дома. Вы не можете кинуть ребенку денег. Не можете применить бонусную карту, потому что нет связи. Во многих магазинах не работают терминалы, так как они были на симках. Причем тут грибники?

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:49 23-09-2025

Гость (17:32:12 23-09-2025) Причем тут грибники?... С этим вопросом обращайтесь к первому комментатору. Это он их приплел почему то.

Живу в центре. Работаю удаленно. Раньше мог уйти от компьютера и совмещать работу и личные дела, а сейчас у меня такой возможности не осталось. Так что не надо мне писать про недостатки отсутствия мобильного интернета. Я это прочувствовал на себе.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:19 23-09-2025

Гость (17:09:03 23-09-2025) "предотвращать возможные провокации и шпионаж с использовани...
На прошлой неделе был в лесу. Все грибы посрезаны.
Ни грибов ни интернета

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:28 23-09-2025

Лапшу на уши вешают. Интернет глушат по указке сверху, без всякой заботы о безопасности.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:26 23-09-2025

Из серии:
-"доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой. А мне всё хуже и хуже "...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Толян...

17:49:51 23-09-2025

Это цветочки... Введут цифровой рубель тогда начнутся ягодки... Будешь ишачить а что и хде покупать тебе большой брат будет указывать...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:20 23-09-2025

- "Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края"---------- Дурь войны добралась до Славгорода нет бензина на АЗС. Эй! Там на верху, хватит сходить с ума.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:36:55 24-09-2025

Гость (18:02:20 23-09-2025) - "Данное решение способствует усилению мер безопасности жит... Ничего ты не понимаешь, это специально сделано!! Доедет фура с дронами Славгорода и стопэ!! Дальше никак - бензина то нету!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:53 24-09-2025

Мимопроходящий (09:36:55 24-09-2025) Ничего ты не понимаешь, это специально сделано!! Доедет фура...
Геостратегия!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евген

19:22:28 24-09-2025

В смысле "администрация данными не располагает"?? Это примерно тоже что если бы я у себя дома перекрыл воду, а меня домашние спросили "почему воды нет? " на что я бы им ответил что информацией почему нет воды не распологаю! "

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

16:53:52 26-09-2025

Это не забота государства о нашей безопасности,это очередное вредительство.По тв показывают то что им надо,по интернету мы смотрим то,что надо нам.Я например тв не смотрю оочень давно.Народ на просторах интернета критикует власть.Всех в тюрьму не посадишь.И много чего еще.Как то так

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:36 26-09-2025

Ковид, теперь ограничения интернета. А что следующее?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров