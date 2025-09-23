"Усиление мер безопасности". Власти Барнаула объяснили месячные перебои с интернетом

Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи

23 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Власти Барнаула официально объяснили причины длительных перебоев в работе мобильного интернета, на которые жители города жалуются с июля, сообщает "Газета.ру".

«На заседании антитеррористической комиссии Алтайского края принято решение о понижении скорости передачи информации в режиме мобильного интернета 3G и 4G (LTE) вблизи административных, логистических и промышленных объектов. Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи и беспроводного доступа к интернету с использованием точек доступа Wi-Fi. Иной информацией об ограничении передачи информации в режиме мобильного интернета администрация города Барнаула не располагает», – рассказали в администрации.

Ранее в оперативном штабе края поясняли, что повышенный режим информационной безопасности позволяет правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком и предотвращать возможные провокации и шпионаж с использованием уязвимостей в мобильных сетях.