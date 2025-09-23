"Усиление мер безопасности". Власти Барнаула объяснили месячные перебои с интернетом
Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи
23 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Власти Барнаула официально объяснили причины длительных перебоев в работе мобильного интернета, на которые жители города жалуются с июля, сообщает "Газета.ру".
«На заседании антитеррористической комиссии Алтайского края принято решение о понижении скорости передачи информации в режиме мобильного интернета 3G и 4G (LTE) вблизи административных, логистических и промышленных объектов. Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использование проводной связи и беспроводного доступа к интернету с использованием точек доступа Wi-Fi. Иной информацией об ограничении передачи информации в режиме мобильного интернета администрация города Барнаула не располагает», – рассказали в администрации.
Ранее в оперативном штабе края поясняли, что повышенный режим информационной безопасности позволяет правоохранительным органам осуществлять контроль за трафиком и предотвращать возможные провокации и шпионаж с использованием уязвимостей в мобильных сетях.
17:09:03 23-09-2025
"предотвращать возможные провокации и шпионаж с использованием уязвимостей в мобильных сетях" - а почему бы просто не устранить уязвимости в мобильных сетях? Никто же не запрещает и не ограничивает одну государственную структуру лишь на основании того, что там работал Дмитрий Захарченко и где используя уязвимости структуры незаконно получал миллиарды.
Почему люди должны страдать без интернета? Ребёнок потеряется и не сможет написать бабушке в вацап где он. Грибник не увидит геолокацию и потеряется. Да и много где интернет нужен, который замедляют почему то.
17:12:48 23-09-2025
Гость (17:09:03 23-09-2025)Грибник не увидит геолокацию и потеряется... Грибник будет собирать грибы на Ленинском или Строителей? В лесу, пригородном, интернет есть.
17:32:12 23-09-2025
Гость (17:12:48 23-09-2025) Грибник будет собирать грибы на Ленинском или Строителей? В ... если все ваши клиенты и партнеры по бизнесу находятся в разных городах и пишут вам в Вотсап круглые сути, то вы просто обязаны жить в офисе с проводным интернетом. Так? вы не можете отследить статус своего рейса по дороге в аэропорт, например. Вы не можете срочно сделать платеж, если вы опять же не на работе и не дома. Вы не можете кинуть ребенку денег. Не можете применить бонусную карту, потому что нет связи. Во многих магазинах не работают терминалы, так как они были на симках. Причем тут грибники?
17:36:49 23-09-2025
Гость (17:32:12 23-09-2025) Причем тут грибники?... С этим вопросом обращайтесь к первому комментатору. Это он их приплел почему то.
Живу в центре. Работаю удаленно. Раньше мог уйти от компьютера и совмещать работу и личные дела, а сейчас у меня такой возможности не осталось. Так что не надо мне писать про недостатки отсутствия мобильного интернета. Я это прочувствовал на себе.
18:13:19 23-09-2025
На прошлой неделе был в лесу. Все грибы посрезаны.
Ни грибов ни интернета
17:34:28 23-09-2025
Лапшу на уши вешают. Интернет глушат по указке сверху, без всякой заботы о безопасности.
17:42:26 23-09-2025
Из серии:
-"доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой. А мне всё хуже и хуже "...
17:49:51 23-09-2025
Это цветочки... Введут цифровой рубель тогда начнутся ягодки... Будешь ишачить а что и хде покупать тебе большой брат будет указывать...
18:02:20 23-09-2025
- "Данное решение способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края"---------- Дурь войны добралась до Славгорода нет бензина на АЗС. Эй! Там на верху, хватит сходить с ума.
09:36:55 24-09-2025
Гость (18:02:20 23-09-2025) - "Данное решение способствует усилению мер безопасности жит... Ничего ты не понимаешь, это специально сделано!! Доедет фура с дронами Славгорода и стопэ!! Дальше никак - бензина то нету!!
11:39:53 24-09-2025
Геостратегия!!!
19:22:28 24-09-2025
В смысле "администрация данными не располагает"?? Это примерно тоже что если бы я у себя дома перекрыл воду, а меня домашние спросили "почему воды нет? " на что я бы им ответил что информацией почему нет воды не распологаю! "
16:53:52 26-09-2025
Это не забота государства о нашей безопасности,это очередное вредительство.По тв показывают то что им надо,по интернету мы смотрим то,что надо нам.Я например тв не смотрю оочень давно.Народ на просторах интернета критикует власть.Всех в тюрьму не посадишь.И много чего еще.Как то так
17:02:36 26-09-2025
Ковид, теперь ограничения интернета. А что следующее?