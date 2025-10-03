Успехи есть, но нужны еще. Как в Алтайском крае побеждают дефицит медиков

Целевые показатели достигнуты, но радоваться рано, считает министр здравоохранения региона Дмитрий Попов

03 октября 2025, 07:20, ИА Амител

Прием в поликлинике / Фото: amic.ru

По состоянию на 2025 год Алтайский край выполняет общероссийские нормативы по укомплектованности как врачами, так и средними медработниками. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По словам министра, переломную роль сыграли меры поддержки медиков, утвержденные губернатором.

Тем не менее расслабляться очень рано, убежден Попов: на местах по-прежнему не хватает специалистов, а потому региону нужно точечно их готовить.

О том, каких успехов регион достиг в борьбе с дефицитом медиков и что еще нужно сделать, чтобы победить его окончательно, – в материале amic.ru.

"Это не значит, что у нас благополучие"

По последним данным, в государственной медицине в Алтайском крае трудится более 7,8 тысячи врачей и порядка 19,5 тысячи средних медицинских работников. Еще около двух тысяч работают в младшем звене – это санитарки и санитары.

Уровень укомплектованности в амбулаторном звене превышает плановый, подчеркнул Попов. Так, среди врачей этот показатель превышает 92% (плановый – 90%), а среди среднего медперсонала – 96,5% (плановый – 95%).

«Таким образом, мы достигли целевых показателей, если оценивать средние статистические данные по отрасли. Но сразу хотелось бы отметить: это не значит, что в каждой медицинской организации у нас благополучие. Где-то у нас может быть даже профицит медицинских работников, а где-то сохраняется дефицит. Этот дефицит необходимо устранять, ориентируясь на конкретные потребности каждой медицинской организации», – объяснил Попов.Министр пояснил, что большую сложность для здравоохранения создают географические и административные особенности региона. Край, в котором огромное количество муниципалитетов (одно из самых больших в стране), нуждается в разветвленной сети медучреждений. Штат каждого из них должен быть укомплектован.

По словам Попова, самый большой дефицит наблюдается среди участковых терапевтов (240 человек), педиатров (84 человека) и анестезиологов-реаниматологов (79 человек). В профиците – травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи и хирурги.

По-прежнему высока доля медработников, уже достигших пенсионного возраста. Глава Минздрава подчеркнул, что это тоже серьезный вызов для региональных властей. Эти люди могут уйти из профессии в любой момент, поэтому нужно растить им замену, чтобы дефицит не усугубился.

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

"Губернатор понимает приоритеты"

Министр отметил, что Алтайский край еще к концу прошлого года практически справился с оттоком кадров. Количество врачей и вовсе стало с каждым годом увеличиваться, а убыль средних медработников сократилась более чем в десять раз.

Главным инструментом, благодаря которому в регионе переломился многолетний тренд, Дмитрий Попов называет закон "О статусе медицинского работника", принятый в Алтайском крае в 2022 году по инициативе губернатора Виктора Томенко. Этот документ включает в себя масштабный пакет мер поддержки для работников здравоохранения. Их сохранили даже после того, когда существенные доплаты медикам ввели по всей стране.

«Мы видим, что есть регионы, где уровень доходов медиков остается выше. Поэтому нам очень важно сохранить тенденцию роста заработных плат. Губернатор прекрасно понимает этот приоритет, поэтому все его решения сохранены, несмотря на федеральные меры поддержки. Более того, край дополнил федеральные инициативы, распространив доплаты на отдельные службы. А с начала 2025 года появились стимулирующие выплаты для медиков и водителей скорой помощи: их уже получает более 2,4 тысячи человек», – пояснил Дмитрий Попов.Напомним, одной из самых главных мер стали доплаты молодым специалистам. В первые три года работы терапевты и педиатры ежемесячно получают по 9 тысяч рублей плюсом к зарплате, а фельдшеры – по 6 тысяч рублей. Более опытные врачи, которые берут наставничество над молодежью, получают прибавку в виде тысячи рублей за каждого подопечного. Отдельно прописаны и доплаты в размере 10 тысяч рублей для специалистов межрайонных центров, ведущих выездную работу.

И это лишь часть мер: отдельные инструменты направлены на обеспечение медиков жильем, а также на компенсацию затрат на обучение для студентов. Изначально на первые три года действия пакета было предусмотрено 1,5 млрд рублей. Попов отметил, что с учетом дополнительных решений губернатора эта сумма уже превысила 1,7 млрд рублей.

Фото: amic.ru

Целевое – главное оружие

Одним из самых эффективных мер по борьбе с кадровым дефицитом остается целевое обучение в медицинских образовательных учреждениях. По словам Попова, за последнюю пятилетку количество целевиков в Алтайском крае выросло почти в два раза. Сейчас на всех курсах обучается 1355 студентов специалитета и 269 ординаторов. После учебы почти все они отправятся работать в государственные медучреждения.

Еще 230 специалистов и 53 ординатора получают образование с компенсацией расходов на обучение: они поступали на платное, но затем воспользовались матподдержкой из краевого бюджета в обмен на обязательство отработать в одной из больниц региона.

Наконец, с 2021 года в крае впервые ввели целевое обучение для средних медицинских работников. Сейчас подготовку по этой программе проходят 429 студентов.

Таким образом, в ближайшие годы в систему здравоохранения региона гарантированно придет более 2,3 тысячи молодых специалистов.

Дмитрий Попов подчеркнул, что все краевые меры поддержки обязательно будут продлены и на ближайшие годы. Так что есть основания полагать, что первые успехи, которых добился Алтайский край, в будущем продолжат развиваться.