Строительство, начатое в 2011-м и затянувшееся на долгие годы, находится на финишной прямой

10 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Строительство противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске / Фото: правительство Алтайского края

Новое здание противотуберкулезного диспансера, которое уже почти 15 лет строят в Новоалтайске, закончат в самое ближайшее время. Как рассказал amic.ru главврач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов, готовность составляет 90%, а Минздрав уже закупает оборудование для будущего медучреждения.

Осталось чуть-чуть

Полностью все строительные работы должны завершиться к декабрю, рассказал специалист. При этом он объяснил, что затем будут проводиться обязательные процедуры – получение заключения и лицензирование. Это займет время, так что первых пациентов диспансер примет в начале 2026 года.

8 октября главный врач сообщил в своем Telegram-канале, что проинспектировал ход завершающего этапа строительства. Он рассказал, что параллельно с этим идет закупка необходимого оборудования.

«Пока идут работы по строительству, мы активно готовимся к запуску. Идет закупка современной мебели. Началась поставка медицинского оборудования. Сегодня по государственному контракту от Министерства здравоохранения Алтайского края мы получили три современных операционных стола», – написал Войтов.Напомним, весной о ходе строительства высказывался министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он отмечал, что на оборудование и мебель потребуется порядка миллиарда рублей, но на тот момент вопрос с источником финансирования еще решен не был.

Суперсовременная клиника

Войтов напомнил, что новый противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске станет современным медицинским центром, который отвечает всем актуальным медицинским стандартам.

Всего здесь будет предусмотрено 250 коек:

специализированное отделение внелегочного туберкулеза;

отделения для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью;

отделения для лечения чувствительных форм заболевания.

Также в здании будут работать современная фтизиатрическая хирургия и реанимационное отделение. В тубдиспансере предусмотрены собственные пищеблок, прачечная и морг. Также будет работать обработка автомобилей, въезжающих на территорию медицинского учреждения.

В Новоалтайске будут трудиться медики, которые сейчас работают в Барнауле на Змеиногорском тракте: помещения там уже давно находятся в крайне изношенном состоянии. Как рассказывал Дмитрий Попов, часть сотрудников смогут жить рядом с местом работы: для них уже выделили служебное жилье.

Проблемный долгострой

Напомним, Алтайский край не может дождаться нового противотуберкулезного диспансера уже почти 15 лет. Строительство в 2011 году начала компания "Стройгаз": подрядчику удалось выполнить 60% всех работ. Но затем организация обанкротилась и объект остался "бесхозным". Он простаивал до 2017-го, пока новым подрядчиком не выбрали "Селф".

Ожидалось, что объект достроят к 2021 году, но планы так и не сбылись. Быстро выяснилось, что "Стройгаз" бросил объект, даже не законсервировав его, из-за чего многие конструкции деформировались. Просто продолжать стройку по действующему госконтракту было невозможно: потребовались новая проектно-сметная документация и новый аукцион.

Многочисленные сложности уладили лишь к 2022-му. "Селф" снова выиграл конкурс и приступил к работам уже по новому проекту. В 2023-м на объекте побывал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: Виктор Томенко заверил его, что к концу 2025 года диспансер будет достроен. Теперь эти планы как никогда близки к воплощению.

Ранее сообщалась, что общая стоимость объекта, начиная с проекта и строительства в 2011-м, превысит 3 млрд рублей.

