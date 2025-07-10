На Алтае 75-летний мужчина "инвестировал" мошенникам 380 тысяч рублей
Объявление с заманчивым предложением пенсионер сам нашел в интернете
10 июля 2025, 12:20, ИА Амител
75-летний житель села Старотырышкино Смоленского района Алтайского края перевел мошенникам 380 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
Мужчина нашел в интернете объявление о дополнительном заработке на инвестициях. Он оставил на сайте свои данные, после чего ему позвонил в мессенджере незнакомец, представившийся биржевым аналитиком.
"Злоумышленник убедил пострадавшего вложить деньги в акции компании, в результате чего ему от инвестиций якобы придут огромные дивиденды", – рассказали в ведомстве.
В итоге пенсионер согласился на предложение и несколькими переводами отправил аферистам 380 тысяч рублей.
Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.
12:52:26 10-07-2025
На эти деньги можно шикарно отдохнуть в Горном. Друзья, у кого есть 300 тысяч рублей, кто очень доверчивый, немного глупый и жадный, тому предлагаю ехать в Республику Алтай. Пожить месяцок возле горной речки Катунь в арендованном домике у подножия гор. Посплавляться на надувной лодке, покататься на конях, посетить форелевую ферму и покушать солёную и жареную форель и т.п. Не благодарите.
13:36:33 10-07-2025
Гость (12:52:26 10-07-2025) На эти деньги можно шикарно отдохнуть в Горном. Друзья, у ко... прекрасное предложение.
хотя не уверен, что Вас поймут.
13:42:23 10-07-2025
Гость (12:52:26 10-07-2025) На эти деньги можно шикарно отдохнуть в Горном. Друзья, у ко... Согласен! Это всяко лучше чем "инвестировать")
16:11:13 10-07-2025
Гость (12:52:26 10-07-2025) На эти деньги можно шикарно отдохнуть в Горном. Друзья, у ко... у знакомой дети в международном языковом лагере в Дубаи, 15 дней именно 300 000 р, за 1 ребенка. Вот куда нужно инвестировать, дед
16:12:07 10-07-2025
Гость (12:52:26 10-07-2025) На эти деньги можно шикарно отдохнуть в Горном. Друзья, у ко... чо так дорого закатил? на автодоме в сутки всего 3000 р
14:39:01 10-07-2025
Дедуле объяснили, деньги должны работать.. финансовая грамотность верх взяла (трудоголик!). Вряд ли жадность, просто хотел помочь или внукам, или государству..
16:12:57 10-07-2025
dok_СФ (14:39:01 10-07-2025) Дедуле объяснили, деньги должны работать.. финансовая грамот... и снова о бедности пенсионеров и об отсутствии контактов с детьми((