На Алтае 75-летний мужчина "инвестировал" мошенникам 380 тысяч рублей

Объявление с заманчивым предложением пенсионер сам нашел в интернете

10 июля 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

75-летний житель села Старотырышкино Смоленского района Алтайского края перевел мошенникам 380 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Мужчина нашел в интернете объявление о дополнительном заработке на инвестициях. Он оставил на сайте свои данные, после чего ему позвонил в мессенджере незнакомец, представившийся биржевым аналитиком.

"Злоумышленник убедил пострадавшего вложить деньги в акции компании, в результате чего ему от инвестиций якобы придут огромные дивиденды", – рассказали в ведомстве.

В итоге пенсионер согласился на предложение и несколькими переводами отправил аферистам 380 тысяч рублей.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.