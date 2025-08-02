В Алтайском крае массово и внепланово проверяют водоемы в поисках нарушителей

Накануне специалисты обследовали 271 место отдыха

02 августа 2025, 19:25, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае проводят внеплановую акцию "Вода - безопасная территория", в рамках которой проверяют водоемы и ищут нарушителей, сообщили в МЧС региона.

Так, 1 августа патрульные группы в составе сотрудников ГИМС, полиции и специалистов других оперативных служб обследовали 271 место отдыха людей.

«Выявлено 17 фактов правонарушений, по которым составлены 16 актов об административных правонарушениях, в том числе 10 протоколов. Выявлены шесть случаев нарушений "Правил пользования маломерными судами", а также четыре факта – "Оставление несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых"», — рассказали в ведомстве.

31 июля в Шипуновском районе Алтайского края в техническом водоеме утонул 16-летний подросток. А 29 июля в Бийске в реке Бия погиб 10-летний мальчик, который купался без присмотра взрослых и при этом не умел плавать.