В Алтайском крае мужчину осудили на 9,5 года за избиение отца до смерти

Во время перепалки мужчина набросился на родственника и начал наносить ему удары по голове

25 февраля 2026, 18:32, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Романовский районный суд Алтайского края вынес приговор 45-летнему жителю района по делу о гибели его отца. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое впоследствии привело к смерти потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Как установили следствие и суд, трагедия произошла в начале июля прошлого года. Осужденный проживал вместе с пожилым отцом, и между ними на протяжении длительного времени складывались конфликтные отношения. Ссоры на бытовой почве возникали регулярно и нередко сопровождались физическим насилием со стороны сына.

Очередной конфликт закончился особенно тяжело. Во время перепалки мужчина набросился на отца и стал избивать его, нанося удары руками и ногами по голове и шее. От полученных травм пенсионер потерял сознание и упал. Спустя некоторое время его обнаружили родственники, которые пришли в дом. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на лечение, через два месяца он скончался.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В итоге мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в США одиннадцатилетний мальчик обвиняется в умышленном убийстве собственного отца. Трагедия разыгралась на почве конфликта из-за игровой приставки.