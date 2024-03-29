В Алтайском крае начали строительство газопровода для газификации села Бочкари
Это будет первый газифицированный населенный пункт в Целинном районе
29 марта 2024, 12:00, ИА Амител
Специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" приступили к строительству межпоселкового газопровода протяженностью 65,6 км для газификации села Бочкари Целинного района Алтайского края.
Газопровод строят в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 гг.
"Село Бочкари станет первым газифицированным населенным пунктом в Целинном районе. Доступ к природному газу получат не только жители села, но и местные производственные предприятия. Кроме того, строительство объекта позволит в дальнейшем продолжить работы по газификации Целинного района", – рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.
12:35:38 29-03-2024
Они что там до сих пор пиво на дровах варят?
02:17:52 30-03-2024
Дожились. За бугром уже на фиг ненужен наш газ. Будут обдирать селян.