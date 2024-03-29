В Алтайском крае начали строительство газопровода для газификации села Бочкари

Это будет первый газифицированный населенный пункт в Целинном районе

29 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Строительство газопровода / Фото: "Газпром газораспределение Барнаул"

Специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" приступили к строительству межпоселкового газопровода протяженностью 65,6 км для газификации села Бочкари Целинного района Алтайского края.

Газопровод строят в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 гг.

"Село Бочкари станет первым газифицированным населенным пунктом в Целинном районе. Доступ к природному газу получат не только жители села, но и местные производственные предприятия. Кроме того, строительство объекта позволит в дальнейшем продолжить работы по газификации Целинного района", – рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

Строительство газопровода / Фото: "Газпром газораспределение Барнаул"