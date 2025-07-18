НОВОСТИПолитика

В Алтайском крае назначили регионального сервисного уполномоченного

Должность заняла Елена Клюева – руководитель краевого МФЦ

18 июля 2025, 12:42, ИА Амител

Елена Клюева / Фото: личная страница во "ВКонтакте"
Елена Клюева / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Регионального сервисного уполномоченного назначили в Алтайском крае. Пост заняла Елена Клюева – руководитель алтайского КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ). Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

Кандидатуры на должность сервисного уполномоченного (РСУ) обсуждали на заседании совета по улучшению качества жизни в Алтайском крае еще в марте 2025 года. В итоге глава региона Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на пост РСУ Елены Клюевой.

В задачи регионального сервисного уполномоченного входит мониторинг проблем граждан, а также анализ их обращений в исполнительные органы и ЦУР. Кроме того, РСУ сможет выбирать важные темы для работы по линии федеральной повестки. Помогать сервисному уполномоченному будут специалисты социальной сферы, а также руководители некоммерческих организаций.

Напомним, должность сервисного уполномоченного учредили в Алтайском крае 16 июня 2025 года. 

Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

13:00:50 18-07-2025

стоматологически здоровый гражданин.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
первый

13:09:43 18-07-2025

чем конкретно она будет заниматься?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:18 18-07-2025

Вот-вот. Что за должность такая?
Телефон сломался, мне его плохо отремонтировали — она поможет. Или что?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:01 18-07-2025

Каких только синекур для себя любимых не насоздавали на деньги налогоплательщиков

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:04 18-07-2025


Думаю что в МФЦ ей проще было, а тут придется разбираться с мытарствами граждан.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:13 19-07-2025

Сколько же дармоедов кормит наш бюджет. Сервисный обмудсмен, комитет контроля за ценами, надзор за надзором...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров