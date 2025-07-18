В Алтайском крае назначили регионального сервисного уполномоченного

Должность заняла Елена Клюева – руководитель краевого МФЦ

18 июля 2025, 12:42, ИА Амител

Елена Клюева / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Регионального сервисного уполномоченного назначили в Алтайском крае. Пост заняла Елена Клюева – руководитель алтайского КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ). Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

Кандидатуры на должность сервисного уполномоченного (РСУ) обсуждали на заседании совета по улучшению качества жизни в Алтайском крае еще в марте 2025 года. В итоге глава региона Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на пост РСУ Елены Клюевой.

В задачи регионального сервисного уполномоченного входит мониторинг проблем граждан, а также анализ их обращений в исполнительные органы и ЦУР. Кроме того, РСУ сможет выбирать важные темы для работы по линии федеральной повестки. Помогать сервисному уполномоченному будут специалисты социальной сферы, а также руководители некоммерческих организаций.

Напомним, должность сервисного уполномоченного учредили в Алтайском крае 16 июня 2025 года.