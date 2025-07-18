В Алтайском крае назначили регионального сервисного уполномоченного
Должность заняла Елена Клюева – руководитель краевого МФЦ
18 июля 2025, 12:42, ИА Амител
Регионального сервисного уполномоченного назначили в Алтайском крае. Пост заняла Елена Клюева – руководитель алтайского КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ). Об этом сообщает ИА "Банкфакс".
Кандидатуры на должность сервисного уполномоченного (РСУ) обсуждали на заседании совета по улучшению качества жизни в Алтайском крае еще в марте 2025 года. В итоге глава региона Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на пост РСУ Елены Клюевой.
В задачи регионального сервисного уполномоченного входит мониторинг проблем граждан, а также анализ их обращений в исполнительные органы и ЦУР. Кроме того, РСУ сможет выбирать важные темы для работы по линии федеральной повестки. Помогать сервисному уполномоченному будут специалисты социальной сферы, а также руководители некоммерческих организаций.
Напомним, должность сервисного уполномоченного учредили в Алтайском крае 16 июня 2025 года.
13:00:50 18-07-2025
стоматологически здоровый гражданин.
13:09:43 18-07-2025
чем конкретно она будет заниматься?
13:19:18 18-07-2025
Вот-вот. Что за должность такая?
Телефон сломался, мне его плохо отремонтировали — она поможет. Или что?
14:40:01 18-07-2025
Каких только синекур для себя любимых не насоздавали на деньги налогоплательщиков
17:38:04 18-07-2025
Думаю что в МФЦ ей проще было, а тут придется разбираться с мытарствами граждан.
09:19:13 19-07-2025
Сколько же дармоедов кормит наш бюджет. Сервисный обмудсмен, комитет контроля за ценами, надзор за надзором...