26 февраля 2026, 14:33, ИА Амител

Женщина, ОРВИ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Умные устройства, помогающие в сезон ОРВИ, обойдутся россиянам в сумму от 15 до 35 тысяч рублей, рассказал "Газете.ru" Иван Пантелеев, глава направления "Здоровье" на маркетплейсе "Мегамаркет". По его оценке, в базовый набор входят небулайзер, увлажнитель воздуха и очиститель с HEPA‑фильтром — каждое устройство выполняет свою функцию для облегчения симптомов и создания комфортного микроклимата в помещении.

«Основные устройства, часто включаемые в домашний набор для профилактики и лечения ОРВИ, включают ингаляторы, небулайзеры, увлажнители и очистители воздуха», — сказал эксперт.

Пантелеев отметил, что эти приборы не заменяют профессиональное лечение, но могут облегчить симптомы при правильном использовании. Также они помогают создать комфортный микроклимат в помещении.

Небулайзеры преобразуют лекарства в мелкодисперсный аэрозоль, который проникает в дыхательные пути глубже. Весной их средняя стоимость на маркетплейсах составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости от типа и комплектации.

Увлажнители поддерживают оптимальную влажность (40–60%), что важно в отопительный сезон, когда воздух становится сухим. Их цена варьируется от 2 до 6 тысяч рублей и зависит от площади помещения и типа устройства (ультразвуковой или традиционный).

Очистители воздуха уменьшают концентрацию пыли и аллергенов, что помогает при кашле и раздражении слизистых оболочек. Средняя стоимость бытовых очистителей с HEPA-фильтром составляет 10–15 тысяч рублей, в зависимости от производительности и дополнительных функций.

«При выборе устройств важно учитывать несколько факторов. Для небулайзеров важны тип распыления и размер частиц, для увлажнителей — площадь помещения и производительность, для очистителей — наличие HEPA-фильтра и показатель CADR. Также стоит обратить внимание на уровень шума и безопасность, особенно если в доме есть дети», — подчеркнул Пантелеев.

По его оценкам, базовый комплект из небулайзера, увлажнителя и очистителя воздуха весной обойдется в 15–25 тысяч рублей. Если выбрать модели среднего сегмента, расходы составят около 30–35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае за неделю выросла на 22%.