В Алтайском крае отремонтировали девять дорог к сельхозпредприятиям

Обновление провели в восьми муниципалитетах

03 ноября 2025, 12:59, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Девять дорог к предприятиям сельского хозяйства построили в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

В 2025 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе строили подъезды к предприятиям животноводства и переработки сельхозпродукции. Их общая протяженность составила более 14 км.

Так, в селе Новодраченино Заринского района появилась дорога к животноводческой ферме ООО "Правый Берег". Специалисты исправили профиль участка, восстановили существующее полотно, сделали нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Часть дороги проходит по селу, поэтому для безопасности пешеходов участок обустроили пандусами и тротуаром. Подъезд протяженностью 2,5 км отремонтировали за 110 млн рублей.

В поселке Пеньки Ребрихинского района построили участок протяженностью 1,15 км на подъезде к объектам ООО "Орбита". Подрядчик уложил земляное полотно, металлические водопропускные трубы, основание из грунта, укрепленного цементом, покрытие из щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила более 50 млн рублей.

В селе Гришковка Немецкого национального района обновили дорогу к объектам СХА ПЗ "Степной". На участке протяженностью 2,3 км уложили новое покрытие, обустроили пешеходную дорожку, нанесли разметку и установили знаки. На реновацию было направлено более 130 млн рублей.

Также ремонтные работы проводили в Завьяловском, Зональном, Новичихинском, Поспелихинском и Смоленском районах.