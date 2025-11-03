В Алтайском крае отремонтировали девять дорог к сельхозпредприятиям
Обновление провели в восьми муниципалитетах
03 ноября 2025, 12:59, ИА Амител
Девять дорог к предприятиям сельского хозяйства построили в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
В 2025 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе строили подъезды к предприятиям животноводства и переработки сельхозпродукции. Их общая протяженность составила более 14 км.
Так, в селе Новодраченино Заринского района появилась дорога к животноводческой ферме ООО "Правый Берег". Специалисты исправили профиль участка, восстановили существующее полотно, сделали нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Часть дороги проходит по селу, поэтому для безопасности пешеходов участок обустроили пандусами и тротуаром. Подъезд протяженностью 2,5 км отремонтировали за 110 млн рублей.
В поселке Пеньки Ребрихинского района построили участок протяженностью 1,15 км на подъезде к объектам ООО "Орбита". Подрядчик уложил земляное полотно, металлические водопропускные трубы, основание из грунта, укрепленного цементом, покрытие из щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетонного покрытия. Стоимость работ составила более 50 млн рублей.
В селе Гришковка Немецкого национального района обновили дорогу к объектам СХА ПЗ "Степной". На участке протяженностью 2,3 км уложили новое покрытие, обустроили пешеходную дорожку, нанесли разметку и установили знаки. На реновацию было направлено более 130 млн рублей.
Также ремонтные работы проводили в Завьяловском, Зональном, Новичихинском, Поспелихинском и Смоленском районах.
13:41:18 03-11-2025
В СССР у нас было два АБЗ, асфальтировали все, сейчас ни одного, время добивает былое величие. Пришлые делают по чайной ложке, те участки, где тусуется администрация.
13:12:26 04-11-2025
Это правильно: так владельцы будут бережнее возить корма и вывозить мясо и молоко. От этого получат больше прибыли, а к школам и больницам можно и пешком подойти