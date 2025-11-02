В Алтайском крае подсчитали число долгожителей
Лидером по количеству жителей почтенного возраста стал Барнаул
02 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае насчитывается 125 пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, самая пожилая жительница региона в возрасте 104 лет проживает в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района, а самый пожилой мужчина (105 лет) – в селе Поспелиха.
Лидером по количеству жителей почтенного возраста стал Барнаул – именно здесь живет наибольшее число пенсионеров старше 90 лет.
Все долгожители, как и другие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают повышенную пенсию. Им положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 17 815 рублей.
