В Алтайском крае подсчитали число долгожителей

02 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае насчитывается 125 пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, самая пожилая жительница региона в возрасте 104 лет проживает в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района, а самый пожилой мужчина (105 лет) – в селе Поспелиха.

Лидером по количеству жителей почтенного возраста стал Барнаул – именно здесь живет наибольшее число пенсионеров старше 90 лет.

Все долгожители, как и другие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают повышенную пенсию. Им положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 17 815 рублей.

