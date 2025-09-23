В Алтайском крае проиндексируют зарплаты главам и работникам сельсоветов
Конкретные суммы и условия муниципалитеты определят самостоятельно
23 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
Главам и работникам сельсоветов Алтайского края проиндексируют зарплаты. Об этом Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, это позволит повысить предельный размер денежных вознаграждений депутатов и глав, а также муниципальных служащих сельских и городских поселений. При этом конкретные суммы и условия каждый муниципалитет сможет определить самостоятельно.
«Те, кто делает эту работу на совесть, – наша крепкая команда, которая не боится большого количества трудностей и вызовов сегодняшнего дня. Стараниями которой наш край двигается вперед. Поэтому и оплата труда на этих должностях должна быть достойной, соответствовать сегодняшним реалиям жизни», – подчеркнул Виктор Томенко.
*суммы и условия каждый муниципалитет сможет определить самостоятельно. * точно? прям сами? не по указке?