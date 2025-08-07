"Откат в прошлое". Новосибирский стилист раскритиковала ГОСТ на школьную форму
По мнению эксперта, новый стандарт не демонстрирует баланса между традициями и современными требованиями к детской одежде
07 августа 2025, 16:00, ИА Амител
6 августа Минпросвещения РФ представило стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которые соответствуют ГОСТу. Однако у экспертов такие нововведения вызывают противоречивые чувства. Своей оценкой с "Om1 Новосибирск" поделилась стилист Елена Сорокина.
Как отметила эксперт, стандартизация школьной одежды – это попытка вернуть дисциплину, безусловно, важную для учебного процесса. Однако, по ее мнению, представленные Минпросвещения фасоны и цветовая гамма игнорируют современные тенденции детской моды.
«Строгие силуэты без каких-либо современных элементов – это не просто консервативно, это демонстративный откат в прошлое», – комментирует Сорокина.
Стилист считает, что такое решение основано на ностальгии разработчиков по советской школе, а также желании создать универсальный и дешевый в производстве вариант. При этом она подчеркивает: школьная форма не предназначена для самовыражения, но в мировом опыте все же есть примеры сочетания строгости и элегантности.
«Например, в Великобритании или Японии форма тоже строгая, но при этом элегантная и даже стильная. У нас же предложили вариант, который, скорее, напоминает униформу советских времен, чем одежду для современных детей», – сказала Сорокина.
Также эксперт акцентировала внимание на комфорте учащихся. Она утверждает, что активным детям его будет не хватать из-за жестких воротничков, плотной ткани и отсутствия stretch-элементов. Сорокина добавила, что современные школьники проводят за партами по шесть-восемь часов и должны иметь возможность свободно двигаться.
Единственным положительным моментом стилист называет четкие требования к составу тканей. Это поможет исключить использование материалов, опасных для здоровья. Однако она уверена, что большинство будут саботировать "ГОСТовскую" одежду: подворачивать рукава, носить джинсы и прятать в портфель галстуки.
По мнению стилиста, школе нужен баланс между дисциплиной и комфортом, традициями и современными требованиями к детской одежде. Но представленный вариант ГОСТа, по ее словам, этого не демонстрирует.
«Создается впечатление, что разработчики ГОСТа просто скопировали старые образцы, не думая о современных реалиях. Школе нужна не ностальгия по прошлому, а разумный баланс между традициями и актуальными требованиями к детской одежде», – заключила эксперт.
16:09:41 07-08-2025
Японии форма юбки и чулки как у проституток.
16:14:31 07-08-2025
не нужно нам ничего новое! хотим как в эсесесере!
16:29:32 07-08-2025
дети такое не наденут, но если и наденут принудительно, то будут испытывать психологические страдания ))
16:53:42 07-08-2025
Хорошая форма. чего возбудились то? тем более что это РЕКОМЕНДАЦИИ для местных властей! а не диктат
18:42:52 07-08-2025
Гость (16:53:42 07-08-2025) Хорошая форма. чего возбудились то? тем более что это РЕКОМЕ...
Хорошая? Одевай своих детей и пусть так хоть до старости ходят. Можешь и сам(а) нарядиться в эти погребальные вещи. Как же вы хотите встать в стоило.
17:48:04 07-08-2025
Стилисту Елене Сорокиной неплохо бы для начала почитать первоисточник. Вводится ГОСТ на ткань из которой будут шить форму, а фото школьной формы, которое везде педалируют - просто для примера. Требования по дизайну не вводят. Форма может быть любой, главное чтобы шилась из нужной ткани.
22:36:51 07-08-2025
ыть (17:48:04 07-08-2025) Стилисту Елене Сорокиной неплохо бы для начала почитать перв... А на тебя так магически слово ГОСТ действует? Ты реально считаешь, что если ГОСТ, то это прям качество-прекачество? Ну и была форма в СССР по госту изготовлена. То еще говнище. Отстаньте уже от школы. Ходили больше 20 лет кто в чем, кому сейчас это мешает? Или реально хотите опять эту проблему на учителей свесить, чтобы последние просто разбежались перед началом учебного года и все. Будете сами своих детей учить тогда. Только чему научите, недоучки, рожденные в 90-е годы?
10:51:50 08-08-2025
Гость (22:36:51 07-08-2025) А на тебя так магически слово ГОСТ действует? Ты реально счи...
Хочут они, хочут! Сами нормально не жили и дитЯм такое же желают! Только потом дети их за это всю жизнь будут ненавидеть. И их и эту школу с долбанутыми учителями и горе-дизайнеров, чтоб им пусто было до седьмого колена.
17:58:17 07-08-2025
Так смысл то не во внешнем виде формы, а в используемых тканях, а фасон может быть любой деловой. Представленная форма это как пример. Стилисты, блин
18:28:36 07-08-2025
Почему учеников принуждают к форме, а студентов такого же возраста - нет? Помню идиотское шерстяное коричневое платье и дурацкий фартук вплоть до окончания школы. В то время, как бывшие одноклассницы, поступившие в техникумы и училища, наслаждались джинсами, батниками, самовязанными свитерками по журналам мод и т.п.. Зависть до слёз.
20:29:02 07-08-2025
"откат в прошлое" - позиция стилиста Сорокиной? Характеристика на свою персону (всего то - два слова)? Может надо предмет историю изучать поглубже, возможно и стилистом признают..
20:33:16 07-08-2025
Так она стилист или эксперт? Сколько у нее подписчиков в телеге и где она там еще пасется?
22:20:12 07-08-2025
я немножко умею шить, так вот, на мой дилетантский взгляд у предложенной дамской униформы карманы криво пришиты, особенно левый, у него нижний угол (тот, что ближе к полочке) безобразно задрался вверх, он расположен не параллельно с полочкой, тогда как правый- параллельно....и это образец (!!!!!!!!!!), это лекало, по которому будут кроить и шить предложенные спецовки для юных леди.....
11:27:57 08-08-2025
тамара (22:20:12 07-08-2025) я немножко умею шить, так вот, на мой дилетантский взгляд у ... Это и видно-немножко
22:24:58 07-08-2025
ой, еще добавлю: у спецовки для юных джентльменов безобразно свисла пройма, отчего рукав визуально завис, словно бы этот спинжачок долго-долго разнашивал крупный дядечка, а потом передали донашивать некрупному мальцу...
23:16:29 07-08-2025
Первоклассника еще можно в такое нарядить, ему, конечно, будет не удобно, но он потерпит. Подросток просто не пойдет в школу 🤷
09:17:56 08-08-2025
Для пацана еще куда не шло, а для девочек - вылитая баба Капа из Лунтика получается..