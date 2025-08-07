"Откат в прошлое". Новосибирский стилист раскритиковала ГОСТ на школьную форму

По мнению эксперта, новый стандарт не демонстрирует баланса между традициями и современными требованиями к детской одежде

Пример школьной формы по ГОСТу / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

6 августа Минпросвещения РФ представило стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которые соответствуют ГОСТу. Однако у экспертов такие нововведения вызывают противоречивые чувства. Своей оценкой с "Om1 Новосибирск" поделилась стилист Елена Сорокина.

Как отметила эксперт, стандартизация школьной одежды – это попытка вернуть дисциплину, безусловно, важную для учебного процесса. Однако, по ее мнению, представленные Минпросвещения фасоны и цветовая гамма игнорируют современные тенденции детской моды.

«Строгие силуэты без каких-либо современных элементов – это не просто консервативно, это демонстративный откат в прошлое», – комментирует Сорокина.

Стилист считает, что такое решение основано на ностальгии разработчиков по советской школе, а также желании создать универсальный и дешевый в производстве вариант. При этом она подчеркивает: школьная форма не предназначена для самовыражения, но в мировом опыте все же есть примеры сочетания строгости и элегантности.

«Например, в Великобритании или Японии форма тоже строгая, но при этом элегантная и даже стильная. У нас же предложили вариант, который, скорее, напоминает униформу советских времен, чем одежду для современных детей», – сказала Сорокина.

Также эксперт акцентировала внимание на комфорте учащихся. Она утверждает, что активным детям его будет не хватать из-за жестких воротничков, плотной ткани и отсутствия stretch-элементов. Сорокина добавила, что современные школьники проводят за партами по шесть-восемь часов и должны иметь возможность свободно двигаться.

Единственным положительным моментом стилист называет четкие требования к составу тканей. Это поможет исключить использование материалов, опасных для здоровья. Однако она уверена, что большинство будут саботировать "ГОСТовскую" одежду: подворачивать рукава, носить джинсы и прятать в портфель галстуки.

По мнению стилиста, школе нужен баланс между дисциплиной и комфортом, традициями и современными требованиями к детской одежде. Но представленный вариант ГОСТа, по ее словам, этого не демонстрирует.