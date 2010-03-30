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В Алтайском крае проведут конкурс «Мисс и мистер студенческого отряда «Алтай» – 2010»

В Алтайском крае впервые пройдет конкурс для студенческих отрядов!

30 марта 2010, 15:35, ИА Амител

В Алтайском крае впервые пройдет конкурс "Мисс и мистер студенческого отряда "Алтай" – 2010": его проведение запланировано на 16 апреля. Об этом сообщает сегодня, 30 марта, пресс-служба Управления по образованию и делам молодежи Алтайского края.

Основной целью мероприятия является сохранение и приумножение нравственных и культурных личностных достижений бойцов студенческих отрядов, а также формирование у студенчества активной гражданской позиции.
В конкурсную программу войдут: парный танец, посвященный 65-летию Великой Победы; дефиле; презентация участников, в том числе, в формате видеоролика; творческие номера участников (в парах). Так же конкурсанты продемонстрируют агитационные плакаты.
    В настоящее время бойцы стройотрядов ведут активную подготовку к конкурсу, в котором примут участие 11 молодых людей и 11 девушек.
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Мероприятие пройдет в актовом зале АлтГТУ, начало в 17 часов.

       

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