В Алтайском крае проведут конкурс «Мисс и мистер студенческого отряда «Алтай» – 2010»
В Алтайском крае впервые пройдет конкурс для студенческих отрядов!
30 марта 2010, 15:35, ИА Амител
Основной целью мероприятия является сохранение и приумножение нравственных и культурных личностных достижений бойцов студенческих отрядов, а также формирование у студенчества активной гражданской позиции.
В конкурсную программу войдут: парный танец, посвященный 65-летию Великой Победы; дефиле; презентация участников, в том числе, в формате видеоролика; творческие номера участников (в парах). Так же конкурсанты продемонстрируют агитационные плакаты.
В настоящее время бойцы стройотрядов ведут активную подготовку к конкурсу, в котором примут участие 11 молодых людей и 11 девушек.
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Мероприятие пройдет в актовом зале АлтГТУ, начало в 17 часов.
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