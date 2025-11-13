В Алтайском крае пройдут антитеррористические учения с внезапными вводными

13 и 14 ноября учебная операция состоится на территории промышленных объектов

13 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Бийске и Зональном районе силовики проводят антитеррористические учения с внезапными вводными. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Плановые учения регионального оперштаба "Технология" пройдут 13 и 14 ноября на территории промышленных объектов.

«Исполнение функционала групп будет осуществляться в режиме реального времени с учетом внезапных вводных об изменении оперативной обстановки», – отметили в ведомстве.

В учебной контртеррористической операции будут участвовать сотрудники ФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, ФСО, Центра управления регионом, а также представители краевых и муниципальных органов власти.

Напомним, в сентябре антитеррористические учения проходили на территории подстанций "Алтай" и "Барнаульская". Силовики отрабатывали предполагаемую угрозу на критически важных энергообъектах.