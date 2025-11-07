В Алтайском крае заметно возрос интерес к нейросетям

Особенно активно осваивают ИИ-сервисы пользователи от 45 до 54 лет

В Алтайском крае наблюдают значительный рост интереса к искусственному интеллекту. По результатам исследования МегаФона, основанного на обезличенных данных абонентов, за девять месяцев 2025 года число пользователей нейросетей в регионе увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно активно технологии ИИ начали использовать люди старше 45 лет. Этот возрастной сегмент стал взаимодействовать с нейросетями в 13 раз чаще, чем годом ранее. При этом общий интернет-трафик на такие сервисы среди жителей края увеличился почти в десять раз за девять месяцев 2025 года. Пик использования пришелся на июль – 91% всего трафика, связанного с ИИ-платформами.

Самые востребованные инструменты:

ChatGPT* – лидер по числу обращений;

GigaChat* – занимает второе место;

Qwen* – замыкает тройку популярных сервисов.

Особое внимание пользователей привлекли нейроредакторы для создания видео: трафик на них увеличился почти в восемь раз. В то же время интерес к сервисам для генерации музыки резко снизился, и трафик уменьшился на 87%.

В целом по России наблюдают аналогичную тенденцию. За девять месяцев 2025 года количество пользователей ИИ увеличилось на 110% по сравнению с 2024 годом.

Особенно заметен рост числа людей, использующих нейросети, в возрастной категории 55+ (больше в четыре раза). В некоторых регионах прирост использования технологий оказался рекордным:

Оренбургская область – увеличение в 15 раз;

Амурская область – в 11 раз;

Рязанская область и Карачаево-Черкесия – в 9 раз.

Вторую по темпам роста группу составляет молодежь (14–24 года), которых стало в 2,5 раза больше.

Самая многочисленная часть пользователей нейросетей все еще приходится на людей в возрасте 25–44 лет, составивших 67% от общего числа. При этом около 70% – мужчины.

Москва, Московская область и Санкт-Петербург продолжают оставаться регионами с наибольшим числом пользователей ИИ. Однако самые быстрые темпы роста фиксируют в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе и Магаданской области.

*ChatGP ("Чат ДжиПиТи"); GigaChat ("Гига Чат"); Qwen ("Квин")

