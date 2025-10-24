Цифровой ассистент ускоряет обслуживание клиентов в салонах МегаФона и Yota

Новый AI-помощник помогает консультантам быстрее отвечать на вопросы

Офис МегаФона / Фото: ПАО "МегаФон"

В объединенных точках продаж МегаФона и Yota ("Йота") запустили нового интеллектуального помощника. Система "Суфлер" на основе нейросетевых технологий значительно ускоряет процесс обслуживания посетителей, предоставляя консультантам моментальные подсказки для ответов на вопросы.

Инновация основана на генеративной нейросети, размещенной в закрытом контуре компании, и интегрирована с внутренними базами данных. Система ежедневно обновляется и доступна только для сотрудников. Искусственный интеллект обеспечивает оперативные ответы по продуктам, продажам и сервисному обслуживанию, позволяя консультантам ускорить решение запросов клиентов.

"Суфлер" ориентирован в первую очередь на молодых специалистов с опытом работы до шести месяцев. Он помогает им находить ответы на вопросы быстрее, чем раньше, когда время поиска информации могло занимать до двух минут. Теперь ответ формируется за несколько секунд, что существенно ускоряет рабочий процесс. Виртуальный помощник также способствует более быстрой адаптации новых сотрудников и повышает эффективность работы опытных консультантов, улучшая качество обслуживания клиентов.

«Более половины нашей розничной команды – это молодые специалисты 18–24 лет. Для них технологии и ИИ-инструменты – привычная среда. Поэтому мы не просто внедряем инновации, а говорим с ними на одном языке, делая рабочие процессы эффективнее и комфортнее. Результат не заставил себя ждать: с момента запуска в "Суфлер" поступило уже свыше десяти тысяч запросов, 60% из них отправлены сотрудниками со стажем работы до одного года», – рассказала руководитель дирекции по клиентскому опыту и качеству в дистрибуции Ирина Балутина.

Система продолжает развиваться: она обновляется ежедневно и скоро получит новые функции, включая интеграцию с данными абонентов, что позволит сделать сервис еще более персонализированным.

Помимо этого, летом МегаФон внедрил цифрового помощника "Ежедневный герой", который помогает менеджерам по продажам подводить итоги рабочего дня, анализировать сильные и слабые стороны сотрудников, а также ставить персональные задачи на следующий день.

Как ранее сообщал amic.ru, аналитики МегаФона пришли к выводу, что смартфоны с искусственным интеллектом становятся серьезными конкурентами онлайн-фоторедакторам в России. В первой половине 2025 года интерес к сервисам обработки снимков увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим полугодием, а продажи телефонов с ИИ-функциями для редактирования фото без дополнительных приложений выросли в 2,2 раза. Интерес к этим сервисам постепенно охватывает все более широкую аудиторию, с увеличением доли мужчин среди пользователей с 44 до 48%.

