"Засыпал угрозами в "Роблоксе". Появились подробности расправы над школьницей в Петербурге

После убийства парень пытался покончить с собой

08 сентября 2025, 16:05, ИА Амител

Убийца школьницы делился планами расправы со своими друзьями / Фото: "Mash на Мойке"

В Петербурге раскрыты подробности убийства 15-летней школьницы в апарт-отеле на Витебском проспекте.

Следственный комитет сообщил, что подозреваемый, 18-летний Максим, был задержан на месте преступления в состоянии острого психоза. После расправы он пытался покончить с собой, но его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Родители девочки запрещали ей встречаться с бывшим возлюбленным после разрыва отношений. Однако накануне трагедии школьница ушла гулять с подругой и вскоре пропала. Как именно она оказалась в апарт-отеле, предстоит установить следствию.

Максим приехал в Петербург из Южно-Сахалинска. За несколько дней до преступления он сменил аватарку на жуткое фото с ножом в зубах. Более того, молодой человек рассылал знакомым сообщения с подробным описанием своих планов и угрожал тем, кто мог рассказать о них полиции. По данным СМИ, общение происходило на игровой онлайн-платформе Roblox.

«Парень делился планами расправы со своими друзьями, а после засыпал угрозами, чтобы не проболтались, – предположительно, все познакомились в "Роблоксе". Как сообщил папа одного из друзей, после поступивших угроз в адрес его ребенка они обратились с заявлением в полицию по месту проживания в Москве», – отметили в Telegram-канале.

Ночью Максим выманил школьницу в отель под предлогом разговора и там совершил убийство. Его задержали после неудачной попытки самоубийства. Он лег рядом с телом девочки, заявив, что хочет "медленно умирать".

Следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии и проверяет сообщения о том, что подросток заранее делился своими планами с друзьями и даже становился объектом заявлений в полицию по поводу угроз.

