НОВОСТИПроисшествия

В автомобиле бесследно пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с 600 тысячами рублей

Кроме денег в машине были были пакеты, сумочка и детское кресло

12 ноября 2025, 08:41, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"
Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Правоохранители нашли тайник с 600 тысячами рублей в автомобиле туристов Усольцевых, которые без вести пропали в красноярской тайге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в поход к горе Буратинка, но до сих пор не вернулись обратно. По официальной информации, никаких следов обнаружить не удалось. В поисках принимали участие профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов. В середине октября их попросили покинуть место.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

При этом правоохранители уточнили, что мужчина был бизнесменом. Он руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Кроме того, в машине нашли пакеты, женскую сумочку и детское кресло. Туристического снаряжения там не обнаружили.

Ранее охотник объяснил, чем опасны места, где пропала семья Усольцевых. С его слов, это рельеф и погода, как и в любых горах. Однако место, где исчезли туристы, очень исхоженное и часто посещаемое.

Происшествия Россия

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:47:35 12-11-2025

Живут себе где ни будь в юговосточной азии под фамилией другой и в ни в какой орган не дуют.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:43 12-11-2025

Гость (08:47:35 12-11-2025) Живут себе где ни будь в юговосточной азии под фамилией друг... Там тепло, там море.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:18:32 12-11-2025

такими деньжищами много не нашиковать.
ищите ещё! в тумбочке посмотрите.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:49 12-11-2025

Musik (09:18:32 12-11-2025) такими деньжищами много не нашиковать.ищите ещё! в тумб... А вы сколько под панелью своего авто деньжищ храните?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:58 12-11-2025

Ни о чём. У меня тесть всегда в машине имеет бутылку водки, причём сам не пьёт. Так, на всякий случай. Отблагодарить кого, или если гости неожиданно...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:28 12-11-2025

Это доказывает, что они не сбежали, если бы сбежали, то все деньги забрали.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:02:50 12-11-2025

Гость (10:37:28 12-11-2025) Это доказывает, что они не сбежали, если бы сбежали, то все ... Анекдот про слепую девочку: "Это сколько же вы пельменей сожрали, если мне полный тазик нафигачили?!"

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

11:18:26 12-11-2025

Ну да. 8000 долларов. Год точно в Тае прожить можно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:21 12-11-2025

Гульнут на 600 тыр.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:14:57 12-11-2025

Только сейчас нашли ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:02 12-11-2025

Ребят, да они и их не забрали. В тачке брошенной эти деньги нашли.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров