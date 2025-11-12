В автомобиле бесследно пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с 600 тысячами рублей
Кроме денег в машине были были пакеты, сумочка и детское кресло
12 ноября 2025, 08:41, ИА Амител
Правоохранители нашли тайник с 600 тысячами рублей в автомобиле туристов Усольцевых, которые без вести пропали в красноярской тайге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в поход к горе Буратинка, но до сих пор не вернулись обратно. По официальной информации, никаких следов обнаружить не удалось. В поисках принимали участие профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов. В середине октября их попросили покинуть место.
«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
При этом правоохранители уточнили, что мужчина был бизнесменом. Он руководил заводом по изготовлению порошковой краски.
Кроме того, в машине нашли пакеты, женскую сумочку и детское кресло. Туристического снаряжения там не обнаружили.
Ранее охотник объяснил, чем опасны места, где пропала семья Усольцевых. С его слов, это рельеф и погода, как и в любых горах. Однако место, где исчезли туристы, очень исхоженное и часто посещаемое.
08:47:35 12-11-2025
Живут себе где ни будь в юговосточной азии под фамилией другой и в ни в какой орган не дуют.
09:11:43 12-11-2025
Гость (08:47:35 12-11-2025) Живут себе где ни будь в юговосточной азии под фамилией друг... Там тепло, там море.
09:18:32 12-11-2025
такими деньжищами много не нашиковать.
ищите ещё! в тумбочке посмотрите.
09:38:49 12-11-2025
Musik (09:18:32 12-11-2025) такими деньжищами много не нашиковать.ищите ещё! в тумб... А вы сколько под панелью своего авто деньжищ храните?
09:46:58 12-11-2025
Ни о чём. У меня тесть всегда в машине имеет бутылку водки, причём сам не пьёт. Так, на всякий случай. Отблагодарить кого, или если гости неожиданно...
10:37:28 12-11-2025
Это доказывает, что они не сбежали, если бы сбежали, то все деньги забрали.
11:02:50 12-11-2025
Гость (10:37:28 12-11-2025) Это доказывает, что они не сбежали, если бы сбежали, то все ... Анекдот про слепую девочку: "Это сколько же вы пельменей сожрали, если мне полный тазик нафигачили?!"
11:18:26 12-11-2025
Ну да. 8000 долларов. Год точно в Тае прожить можно
11:24:21 12-11-2025
Гульнут на 600 тыр.
15:14:57 12-11-2025
Только сейчас нашли ?
16:42:02 12-11-2025
Ребят, да они и их не забрали. В тачке брошенной эти деньги нашли.