12 ноября 2025, 08:41, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Правоохранители нашли тайник с 600 тысячами рублей в автомобиле туристов Усольцевых, которые без вести пропали в красноярской тайге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в поход к горе Буратинка, но до сих пор не вернулись обратно. По официальной информации, никаких следов обнаружить не удалось. В поисках принимали участие профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов. В середине октября их попросили покинуть место.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

При этом правоохранители уточнили, что мужчина был бизнесменом. Он руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Кроме того, в машине нашли пакеты, женскую сумочку и детское кресло. Туристического снаряжения там не обнаружили.

Ранее охотник объяснил, чем опасны места, где пропала семья Усольцевых. С его слов, это рельеф и погода, как и в любых горах. Однако место, где исчезли туристы, очень исхоженное и часто посещаемое.