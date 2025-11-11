Охотник объяснил, чем опасны места в тайге, где пропала семья Усольцевых

Самое опасное – это рельеф и погода, как и в любых горах

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Местный охотник Геннадий Белов в интервью aif.ru рассказал о двух основных опасностях в тайге Красноярского края, где 28 сентября пропала семья Усольцевых. По его словам, наибольшую угрозу в районе горы Буратинка представляют сложный рельеф и резко меняющиеся погодные условия.

«В тех местах самое опасное – это рельеф и погода, как и в любых горах. Но там очень исхоженное и часто посещаемое туристами место», – пояснил Белов, отметив, что при этом территория хорошо известна туристам.

Особенностью этого случая является то, что глава семьи Сергей Усольцев был опытным таежником, хорошо ориентировавшимся в красноярских лесах. Это обстоятельство, по мнению местных жителей, вызывает вопросы относительно официальной версии о несчастном случае.

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Поиски, продолжающиеся уже почти полтора месяца, пока не принесли результатов – не найдено никаких следов пропавших.