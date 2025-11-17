В Барнауле два молодых курьера мошенников обманули пенсионеров на 900 тысяч рублей

20-летним парням грозит до шести лет лишения свободы

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае полицейские задержали двух 20-летних жителей Тальменского района, которые помогали телефонным мошенникам за небольшое вознаграждение, сообщает региональное МВД.

В одном случае 79-летняя жительница Барнаула лишилась более 300 тысяч рублей, в другом – 64-летний пенсионер отдал 600 тысяч рублей.

«Схема обмана начиналась со звонка лжепредставителей различных государственных структур. Так, с пенсионеркой связался якобы сотрудник прокуратуры и сообщил, что на ее счетах происходит подозрительная активность, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела», – рассказали в ведомстве.

Женщине порекомендовали срочно задекларировать деньги, передав их специальному человеку. Пенсионерка сняла в отделении банка более 300 тысяч рублей, положила в пакет и отдала водителю такси.

Через несколько дней жертвой аналогичного мошенничества стал пенсионер. Ему также позвонил лжесотрудник прокуратуры и запугал тем, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту "государственной измены".

«Чтобы избежать последствий, нужно снять сбережения и передать на проверку в казначейство. Пенсионер снял со своего вклада 600 тысяч рублей, завернул в куртку и отдал водителю такси», – отметили в МВД.

Правоохранители оперативно задержали курьеров. Ими оказались 20-летние жители Тальменского района, действовавшие по инструкции "работодателей", с которыми общались в мессенджере. Один из парней ранее был судим.

Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы за "мошенничество в крупном размере". Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в Барнауле курьер забрал из рук 90-летней женщины более 500 тысяч рублей и пропал. Все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником телефонной компании.