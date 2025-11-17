НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле два молодых курьера мошенников обманули пенсионеров на 900 тысяч рублей

20-летним парням грозит до шести лет лишения свободы

17 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае полицейские задержали двух 20-летних жителей Тальменского района, которые помогали телефонным мошенникам за небольшое вознаграждение, сообщает региональное МВД.

В одном случае 79-летняя жительница Барнаула лишилась более 300 тысяч рублей, в другом – 64-летний пенсионер отдал 600 тысяч рублей.

«Схема обмана начиналась со звонка лжепредставителей различных государственных структур. Так, с пенсионеркой связался якобы сотрудник прокуратуры и сообщил, что на ее счетах происходит подозрительная активность, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела», – рассказали в ведомстве.

Женщине порекомендовали срочно задекларировать деньги, передав их специальному человеку. Пенсионерка сняла в отделении банка более 300 тысяч рублей, положила в пакет и отдала водителю такси.

Через несколько дней жертвой аналогичного мошенничества стал пенсионер. Ему также позвонил лжесотрудник прокуратуры и запугал тем, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту "государственной измены".

«Чтобы избежать последствий, нужно снять сбережения и передать на проверку в казначейство. Пенсионер снял со своего вклада 600 тысяч рублей, завернул в куртку и отдал водителю такси», – отметили в МВД.

Правоохранители оперативно задержали курьеров. Ими оказались 20-летние жители Тальменского района, действовавшие по инструкции "работодателей", с которыми общались в мессенджере. Один из парней ранее был судим.

Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы за "мошенничество в крупном размере". Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в Барнауле курьер забрал из рук 90-летней женщины более 500 тысяч рублей и пропал. Все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником телефонной компании.

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле 85-летний пенсионер отправил мошенникам "на исследование" 2,8 млн рублей

Аферист заявил мужчине, что теперь с ним будет работать следователь
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:38:15 17-11-2025

порекомендовали срочно задекларировать деньги, передав их специальному человеку. ------ как же верно сказал классик - ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:48 17-11-2025

Почему банки легко отдают пенсам нал? Они же знают, что пенсы всё промотают.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:02 17-11-2025

6 лет и почти миллион-не совсем нормальное сравнение...ещё пальчиком погрозите!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:38:44 17-11-2025

Гость (12:27:02 17-11-2025) 6 лет и почти миллион-не совсем нормальное сравнение...ещё п... Точнее - ДО 6лет, по факту так и будет - пальчиком.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:02 17-11-2025

Этих мошенников хоть бы подольше не выпускали.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:39:29 17-11-2025

Гость (12:38:02 17-11-2025) Этих мошенников хоть бы подольше не выпускали.... этот мусор лучше сразу на безымянную свалку

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:40 17-11-2025

Интересно повернули дело. Курьер не основной мошенник, скорее соучастник, нередко втёмную. Ловите основных мошенников, бездельники!

  5 Нравится
Ответить
