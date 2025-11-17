В Барнауле два молодых курьера мошенников обманули пенсионеров на 900 тысяч рублей
20-летним парням грозит до шести лет лишения свободы
17 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали двух 20-летних жителей Тальменского района, которые помогали телефонным мошенникам за небольшое вознаграждение, сообщает региональное МВД.
В одном случае 79-летняя жительница Барнаула лишилась более 300 тысяч рублей, в другом – 64-летний пенсионер отдал 600 тысяч рублей.
«Схема обмана начиналась со звонка лжепредставителей различных государственных структур. Так, с пенсионеркой связался якобы сотрудник прокуратуры и сообщил, что на ее счетах происходит подозрительная активность, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела», – рассказали в ведомстве.
Женщине порекомендовали срочно задекларировать деньги, передав их специальному человеку. Пенсионерка сняла в отделении банка более 300 тысяч рублей, положила в пакет и отдала водителю такси.
Через несколько дней жертвой аналогичного мошенничества стал пенсионер. Ему также позвонил лжесотрудник прокуратуры и запугал тем, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту "государственной измены".
«Чтобы избежать последствий, нужно снять сбережения и передать на проверку в казначейство. Пенсионер снял со своего вклада 600 тысяч рублей, завернул в куртку и отдал водителю такси», – отметили в МВД.
Правоохранители оперативно задержали курьеров. Ими оказались 20-летние жители Тальменского района, действовавшие по инструкции "работодателей", с которыми общались в мессенджере. Один из парней ранее был судим.
Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы за "мошенничество в крупном размере". Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ранее в Барнауле курьер забрал из рук 90-летней женщины более 500 тысяч рублей и пропал. Все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником телефонной компании.
11:38:15 17-11-2025
порекомендовали срочно задекларировать деньги, передав их специальному человеку. ------ как же верно сказал классик - ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!
11:59:48 17-11-2025
Почему банки легко отдают пенсам нал? Они же знают, что пенсы всё промотают.
12:27:02 17-11-2025
6 лет и почти миллион-не совсем нормальное сравнение...ещё пальчиком погрозите!
13:38:44 17-11-2025
Гость (12:27:02 17-11-2025) 6 лет и почти миллион-не совсем нормальное сравнение...ещё п... Точнее - ДО 6лет, по факту так и будет - пальчиком.
12:38:02 17-11-2025
Этих мошенников хоть бы подольше не выпускали.
16:39:29 17-11-2025
Гость (12:38:02 17-11-2025) Этих мошенников хоть бы подольше не выпускали.... этот мусор лучше сразу на безымянную свалку
12:48:40 17-11-2025
Интересно повернули дело. Курьер не основной мошенник, скорее соучастник, нередко втёмную. Ловите основных мошенников, бездельники!