В Барнауле ищут нового перевозчика для автобусного маршрута № 75
В автобусах потенциального подрядчика должны находиться терминалы и система навигации
10 октября 2025, 13:10, ИА Амител
Власти Барнаула ищут нового перевозчика для автобусного маршрута № 75. Потенциальный подрядчик должен вывести на линию автобусы среднего класса с терминалами и спутниковой навигацией. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
Будущему перевозчику нужно не только выполнять контрактные обязательства, но и получать выручку от продажи билетов. Согласно документам, для компенсации части затрат предусмотрены субсидии. Контракт будет действовать до 25 декабря 2027 года.
По маршруту должны курсировать автобусы среднего класса, оснащенные терминалами и спутниковой навигацией.
Стоимость контракта оценивают в 1,3 миллиона рублей.
По данным открытых источников, в настоящий момент маршрут № 75 обслуживает "Олир-Авто". Нового исполнителя определят по итогам конкурсных процедур.
должны находиться терминалы и система навигации --- Да Господь с этими терминалами и навигацией, главное чтобы автобусы ходили почаще, чем 1 раз в час.