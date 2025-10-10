В Барнауле ищут нового перевозчика для автобусного маршрута № 75

В автобусах потенциального подрядчика должны находиться терминалы и система навигации

10 октября 2025, 13:10, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

Власти Барнаула ищут нового перевозчика для автобусного маршрута № 75. Потенциальный подрядчик должен вывести на линию автобусы среднего класса с терминалами и спутниковой навигацией. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Будущему перевозчику нужно не только выполнять контрактные обязательства, но и получать выручку от продажи билетов. Согласно документам, для компенсации части затрат предусмотрены субсидии. Контракт будет действовать до 25 декабря 2027 года.

По маршруту должны курсировать автобусы среднего класса, оснащенные терминалами и спутниковой навигацией.

Стоимость контракта оценивают в 1,3 миллиона рублей.

По данным открытых источников, в настоящий момент маршрут № 75 обслуживает "Олир-Авто". Нового исполнителя определят по итогам конкурсных процедур.