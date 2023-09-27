В Барнауле из-за ремонта теплосетей мелкий бизнес терпит убытки
Пострадали владельцы небольших магазинов на улице Молодежной
27 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
На участке от проспекта Социалистического до проспекта Ленина идут ремонтные работы на теплосетях. Небольшие магазины, расположенные на этом отрезке, с начала сентября терпят убытки. Покупатели в прямом смысле не могут ни подойти, ни подъехать к дверям торговых помещений. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал владелец одного из магазинов Дмитрий.
Предприниматель отметил, что магазины даже не предупредили о проведении ремонтных работ. Техника и работники, по его словам, свалились как снег на голову.
"Практически до наших дверей перекрыли металлическим забором основные подходы и стоянки, куда клиенты подъезжали. Клиент подъедет, увидит эту ситуацию и даже не пойдет смотреть, работает ли магазин", – указал бизнесмен.
Владелец магазина "Главпарфюмер" Игорь Шиповалов рассказал, что с момента начала ремонтных работ продажи снизились в три раза. По его словам, была даже ситуация, когда за три дня в магазин не пришел ни один покупатель. Проблему с доходами не решает даже рост онлайн-продаж.
"Сказать, что онлайн-продажи как-то помогают сохранять прежний уровень продаж – нет конечно. Мы делали аналитику: август к сентябрю – у нас продажи упали на 65%", – отметил он.
Возмещать убытки владельцам магазинов никто не планирует. А ведь кроме зарплаты сотрудникам нужно платить аренду и коммунальные платежи. По словам Шиповалова, юрист уполномоченного по правам предпринимателей посоветовал сохранять чеки и информацию о выручке, чтобы потом была возможность обратиться в суд и доказать снижение продаж.
К слову, работы по благоустройству на участке улицы Молодежной планируют завершить до середины октября. Владельцы магазинов говорят, что, по их данным, это будет начало ноября. В любом случае, терпеть убытки им предстоит еще продолжительное время.
08:35:07 27-09-2023
А пешком 200 м ваши клиенты не в состоянии пройти? В нетерпении все такие. Телефоны никто не отменял узнать ваш график? Может ,в другом причины, что бизьнес загибается?
08:53:21 27-09-2023
Гость (08:35:07 27-09-2023) А пешком 200 м ваши клиенты не в состоянии пройти? В нетерпе... На окладе, поди, сидишь, а откуда в хлебе дырочки не знаешь. Много вас, советчиков.
09:20:56 27-09-2023
"Малый" бизнес нужен только для того, чтобы его "доить", его проблемы никого не интересуют.
04:45:24 28-09-2023
Гость (09:20:56 27-09-2023) "Малый" бизнес нужен только для того, чтобы его "доить", его... В названии статьи бизнес "мелкий", а не малый! И как мелких доить?
11:59:15 27-09-2023
Не ремонтируют или копают по 10 раз в одной трубе - плохо, где кап.ремонты и полные замены труб. Меняют всю трубу - тоже плохо. А как, по мнению этого малого бизнеса, должны были такой масштабный ремонт выполнить?