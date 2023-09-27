Пострадали владельцы небольших магазинов на улице Молодежной

27 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

На участке от проспекта Социалистического до проспекта Ленина идут ремонтные работы на теплосетях. Небольшие магазины, расположенные на этом отрезке, с начала сентября терпят убытки. Покупатели в прямом смысле не могут ни подойти, ни подъехать к дверям торговых помещений. Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал владелец одного из магазинов Дмитрий.

Предприниматель отметил, что магазины даже не предупредили о проведении ремонтных работ. Техника и работники, по его словам, свалились как снег на голову.

"Практически до наших дверей перекрыли металлическим забором основные подходы и стоянки, куда клиенты подъезжали. Клиент подъедет, увидит эту ситуацию и даже не пойдет смотреть, работает ли магазин", – указал бизнесмен.

Владелец магазина "Главпарфюмер" Игорь Шиповалов рассказал, что с момента начала ремонтных работ продажи снизились в три раза. По его словам, была даже ситуация, когда за три дня в магазин не пришел ни один покупатель. Проблему с доходами не решает даже рост онлайн-продаж.

"Сказать, что онлайн-продажи как-то помогают сохранять прежний уровень продаж – нет конечно. Мы делали аналитику: август к сентябрю – у нас продажи упали на 65%", – отметил он.

Возмещать убытки владельцам магазинов никто не планирует. А ведь кроме зарплаты сотрудникам нужно платить аренду и коммунальные платежи. По словам Шиповалова, юрист уполномоченного по правам предпринимателей посоветовал сохранять чеки и информацию о выручке, чтобы потом была возможность обратиться в суд и доказать снижение продаж.

К слову, работы по благоустройству на участке улицы Молодежной планируют завершить до середины октября. Владельцы магазинов говорят, что, по их данным, это будет начало ноября. В любом случае, терпеть убытки им предстоит еще продолжительное время.