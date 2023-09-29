В Барнауле изменили схему движения маршрута № 75. Как теперь он будет ходить?
Это позволит охватить два новых остановочных пункта
29 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Администрация Барнаула изменила схему движения маршрута № 75, чтобы охватить два новых остановочных пункта. Об этом пишет пресс-служба администрации краевой столицы.
Данное решение принято после заседания комиссии по организации пассажирских перевозок. Его провел заместитель главы Барнаула по транспорту и дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.
Было предложено утвердить новую схему движения маршрута № 75: от конечной остановки по улице Лазурной до Северного Власихинского проезда и уже оттуда выполнять поворот на улицу Шумакова. Ранее маршрут проходил с конечной остановки "Лазурная, д. 54" до улицы Власихинской и далее по улице Шумакова.
Подобное изменение позволит охватить два дополнительных остановочных пункта по улице Лазурной и Северному Власихинскому проезду.
В итоге схему одобрили единогласно. Также для сохранения транспортной доступности проспекта Красноармейского и остановочного пункта "Новый рынок" на период демонтажа трамвайного кольца был рассмотрен вопрос по организации временного маршрута.
16:39:48 29-09-2023
Лучше бы автобусов добавили на этом маршруте, а не остановок. Ходят редко, автобусы большинство ушатаны в хлам. В выходные приходится ждать по 30 минут. В будни утро-вечер набивается битком за 3-4 остановки.
21:59:30 29-09-2023
Автобусов действительно катастрофически не хватает. Даже для перевозки в тех скотских и небезопасных условиях как сейчас. По факту общественный транспорт в Барнауле есть только номинально, для галочки. Как и бесплатная медицина, кстати.
08:43:34 30-09-2023
Порой на этом маршруте курсирует 4 автобуса из 12 (со слов водителей этих автобусов) о каких остановках может идти речь ? Альтернативы этому маршруту нет, 19 автобус отменили и тут автобусов стало меньше, люди чуть ли не в драку лезут чтобы залезть в автобус т.к. всем надо на работу.
09:25:20 30-09-2023
На конечных остановках маршрута №75 на ул. Лазурной нет карманов, автобусы перекрывают проезжую часть. Предложения сделать карманы направлялись в Администрацию, дорожные возможности есть без больших затрат, но чиновники ничего не делают для людей.
19:24:55 30-09-2023
Новых домов настроено много, а транспорт ходит отвратительно. Присоединяюсь к двум комментариям написанным ранее.