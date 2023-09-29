В Барнауле изменили схему движения маршрута № 75. Как теперь он будет ходить?

Это позволит охватить два новых остановочных пункта

29 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Администрация Барнаула изменила схему движения маршрута № 75, чтобы охватить два новых остановочных пункта. Об этом пишет пресс-служба администрации краевой столицы.

Данное решение принято после заседания комиссии по организации пассажирских перевозок. Его провел заместитель главы Барнаула по транспорту и дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

Было предложено утвердить новую схему движения маршрута № 75: от конечной остановки по улице Лазурной до Северного Власихинского проезда и уже оттуда выполнять поворот на улицу Шумакова. Ранее маршрут проходил с конечной остановки "Лазурная, д. 54" до улицы Власихинской и далее по улице Шумакова.

Подобное изменение позволит охватить два дополнительных остановочных пункта по улице Лазурной и Северному Власихинскому проезду.

В итоге схему одобрили единогласно. Также для сохранения транспортной доступности проспекта Красноармейского и остановочного пункта "Новый рынок" на период демонтажа трамвайного кольца был рассмотрен вопрос по организации временного маршрута.