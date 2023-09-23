В Барнауле контролируют работу ливневок на фоне затяжного дождя

Ливнеприемники справляются с потоком воды, сообщили в мэрии

23 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Дорожная служба "Автодорстрой" Барнаула держит на контроле работу ливневок в связи с дождями и похолоданием, сообщили в мэрии.

Отмечается, что ливнеприемники справляются с потоком воды. Тем не менее рабочие проводят выезды для мониторинга проблемных участков во всех районах города.

Для контроля отвода воды бригады уже выехали на улицы Попова, Малахова, Антона Петрова, 50 лет СССР, Партизанскую, Полевую, бульвар 9-го Января, Смирнова, Матросова, Северо-Западную. Также на контроле держат участки по проспектам Строителей, Калинина, Комсомольскому и некоторым другим.

"В настоящий момент для отвода вод в районе дома № 17 по проспекту Калинина работает каналопромывочная машина", – отметили в пресс-службе.

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