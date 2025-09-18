В Барнауле кота оставили в запертой квартире на 17 дней после госпитализации хозяйки
Неравнодушные соседи заботятся о нем как могут
18 сентября 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле жители дома по улице Эмилии Алексеевой, 72, обеспокоены судьбой кота, оставшегося в закрытой квартире. По словам соседей, хозяйку животного 1 сентября увезли в психиатрическую больницу, а родственников у нее нет.
С тех пор питомец уже 17 дней заперт один в квартире. Неравнодушные соседи кормят его как могут и стараются помочь, однако попасть внутрь не имеют права. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Оксана, жительница дома, рассказала, что они обращались в ЖЭУ и полицию, но помощи не получили. Ситуация остается без решения, а люди переживают за здоровье животного, которое фактически оказалось в плену.
«Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Помогите, пожалуйста, спасти несчастное животное», – написала Оксана.
13:08:24 18-09-2025
Ну блин! Вы ж знаете, где хозяйка и что с ней! Психиатричка - не за тысячу километров, всего лишь минут сорок езды на автобусе. В чем проблема съездить с тем же участковым, чтобы она разрешила забрать кота из квартиры? При свидетелях, официально!
А если нет, то можно попытаться помочь коту выбраться. В конце концов, разбитая форточка - всего лишь мелкое бытовое хулиганство. А в этой ситуации, да при свидетелях - вообще ни о чем.
16:29:30 18-09-2025
Гость (13:08:24 18-09-2025) Ну блин! Вы ж знаете, где хозяйка и что с ней! Психиатричка ... хозяйка может быть "не в себе", а то позаботилась бы о котике...
03:30:27 19-09-2025
На ситуации с животными видна суть человека, независимо от занимаемой должности. Я бы не дала спокойно жить тем кто в жеке и в полиции так отнеслись к живому существу. По неотступности сделали бы то, что необходимо для спасения. Вот так !