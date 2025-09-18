В Барнауле кота оставили в запертой квартире на 17 дней после госпитализации хозяйки

Неравнодушные соседи заботятся о нем как могут

18 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

В Барнауле жители дома по улице Эмилии Алексеевой, 72, обеспокоены судьбой кота, оставшегося в закрытой квартире. По словам соседей, хозяйку животного 1 сентября увезли в психиатрическую больницу, а родственников у нее нет.

С тех пор питомец уже 17 дней заперт один в квартире. Неравнодушные соседи кормят его как могут и стараются помочь, однако попасть внутрь не имеют права. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Оксана, жительница дома, рассказала, что они обращались в ЖЭУ и полицию, но помощи не получили. Ситуация остается без решения, а люди переживают за здоровье животного, которое фактически оказалось в плену.

«Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Помогите, пожалуйста, спасти несчастное животное», – написала Оксана.

