В Барнауле автомобиль загорелся посреди проезжей части
О пострадавших пока неизвестно
07 октября 2025, 13:22, ИА Амител
Автомобиль горит в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Автомобиль загорелся на проезжей части в Барнауле. Пламя быстро охватило переднюю часть легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Инцидент произошел на улице Германа Титова. Со слов очевидцев, машина вспыхнула прямо посреди дороги. К месту пожара приехали сотрудники МЧС.
Подробности происшествия пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.
Ранее прямо на ходу загорелся грузовой автомобиль в Республике Алтай. Огонь быстро перекинулся на сухую траву и охватил 10 гектаров земли. Пожар тушили сотрудники МЧС, специалисты лесной охраны и добровольцы. Никто не пострадал.
13:43:10 07-10-2025
готовьте свои "сани" летом - к зиме. печки, топливо, масло. чо как дети то.