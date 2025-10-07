В Барнауле автомобиль загорелся посреди проезжей части

О пострадавших пока неизвестно

07 октября 2025, 13:22, ИА Амител

Автомобиль горит в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Автомобиль загорелся на проезжей части в Барнауле. Пламя быстро охватило переднюю часть легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел на улице Германа Титова. Со слов очевидцев, машина вспыхнула прямо посреди дороги. К месту пожара приехали сотрудники МЧС.

Подробности происшествия пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Ранее прямо на ходу загорелся грузовой автомобиль в Республике Алтай. Огонь быстро перекинулся на сухую траву и охватил 10 гектаров земли. Пожар тушили сотрудники МЧС, специалисты лесной охраны и добровольцы. Никто не пострадал.