В Барнауле автомобиль загорелся посреди проезжей части

О пострадавших пока неизвестно

07 октября 2025, 13:22, ИА Амител

Автомобиль горит в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Автомобиль загорелся на проезжей части в Барнауле. Пламя быстро охватило переднюю часть легковушки. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел на улице Германа Титова. Со слов очевидцев, машина вспыхнула прямо посреди дороги. К месту пожара приехали сотрудники МЧС.

Подробности происшествия пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Ранее прямо на ходу загорелся грузовой автомобиль в Республике Алтай. Огонь быстро перекинулся на сухую траву и охватил 10 гектаров земли. Пожар тушили сотрудники МЧС, специалисты лесной охраны и добровольцы. Никто не пострадал.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:43:10 07-10-2025

готовьте свои "сани" летом - к зиме. печки, топливо, масло. чо как дети то.

