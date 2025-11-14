В Барнауле построят еще один торговый центр рядом с ТЦ "Огни", "Весна" и "Простор"
Правда, магазин там будет небольшим
14 ноября 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле в Ленинском районе планируют возвести небольшой торговый центр по адресу улица Малахова, 86г. Проект представили 12 ноября на заседании градсовета. Интересно, что рядом расположено еще несколько крупных торговых центров.
Что известно о проекте?
Проект небольшого торгового центра представил архитектор Владимир Золотов. Участок для застройки находится в центре жилой зоны, ограниченной улицами Антона Петрова, Малахова, Новгородской и местным проездом. Это перспективный участок, который может быть расширен за счет соседних территорий. Уже рядом расположены известные торговые центры, такие как "Огни", "Ледокол", "Простор" и "Весна".
Проект представляет собой одноэтажное здание с торговым залом площадью 736,6 кв. м и с техническими и складскими помещениями. Фасады выполнены из сэндвич-панелей и композитных материалов, сочетающих белые, бежевые и красные оттенки. Главный фасад выделяется белым порталом и красным витражом. Для улучшения видимости и эстетики здания предусмотрена ночная подсветка. Также подразумевается благоустройство прилегающей территории и строительство парковки на 52 машины.
Что сказали эксперты?
Во время обсуждения проекта участники выразили несколько замечаний. Предприниматель Евгений Носенко поинтересовался о возможности расширения зоны благоустройства и создании транзитных мест отдыха для пешеходов. Он также поставил вопрос о схеме заезда грузового транспорта для разгрузки товаров и вывоза отходов. Архитектор Владимир Золотов пояснил, что проект благоустройства будет дополнительно разработан и учтены все особенности подъезда для грузовиков.
Председатель совета Андрей Федоров подчеркнул, что отсутствие плана благоустройства затрудняет понимание того, как пешеходы будут добираться до центра. Архитектор Сергей Боженко поднял вопрос о размещении технологического оборудования, которое в будущем может нарушить внешний вид здания. Он порекомендовал учитывать это на стадии проектирования.
Депутат БГД Сергей Струченко предложил инвестору вместо торгового центра возвести спортивный объект. Мол, торговли рядом много, а вот где заняться здоровьем – нет. Однако инвестор, присутствовавший на заседании, объяснил, что землю он приобрел недавно у другого бизнесмена. И он планировал на участке как раз построить спортивный объект, но мэрия Барнаула не давала разрешения. Шесть долгих лет предприниматель судился и в итоге продал землю.
«Я шесть лет судиться не хочу, я хочу строить», – отметил инвестор.
В конечном итоге проект был поддержан с учетом всех предложений. Авторам также рекомендовали доработать проект благоустройства и представить его в рабочем порядке.
06:59:17 14-11-2025
Интересно, а предполагается открытие в Барнауле новых промышленных предприятий|?
07:55:12 14-11-2025
Горожанин. (06:59:17 14-11-2025) Интересно, а предполагается открытие в Барнауле новых промыш... а какое в барнаул сырье чтобы выгодно было промку открывать? перечитайте капитал чтоли.
08:02:17 14-11-2025
Горожанин. (06:59:17 14-11-2025) Интересно, а предполагается открытие в Барнауле новых промыш... Ну открывай, чего сидишь, машинка пескоструйная! Тебе-то уже зачем???
21:43:22 14-11-2025
Гость (08:02:17 14-11-2025) Ну открывай, чего сидишь, машинка пескоструйная! Тебе-то уже... Грубиян
13:19:23 14-11-2025
Горожанин. (06:59:17 14-11-2025) Интересно, а предполагается открытие в Барнауле новых промыш... Какого на Ваш взгляд пром. Предприятия не хватает в Барнауле?
19:23:32 14-11-2025
Гость (13:19:23 14-11-2025) Какого на Ваш взгляд пром. Предприятия не хватает в Барнауле... Мусороперерабатывающего завода,а то скоро человейники будут с крысами жить
20:51:58 14-11-2025
Гость (13:19:23 14-11-2025) Какого на Ваш взгда . Предприятия не хватает в Барнауле... Да хотя бы Хим производство было 2 химволокно и новый построили синтетического волокна в Китае веть теперь всё покупаем ту же пленку пищевую и многое что производилось у нас в городе сколько заводов закрыли обанкротили моторный завод радио завод геофизической аппаратуры ХБК вон Узбекистан в США хлопок покупают а нам кто не даёт да что там перечислять ТЦ нам нужнее купил продал вот и весь бизнес
13:19:50 14-11-2025
Горожанин. (06:59:17 14-11-2025) Интересно, а предполагается открытие в Барнауле новых промыш... И кто будет на нем работать?
07:36:11 14-11-2025
А недавно лица, связанные с торговыми центрами, жаловались, что мол торговли нет, все пользуются пвз, их доходность падает. Где профит то от этого строительства, ась?
07:45:59 14-11-2025
Гость (07:36:11 14-11-2025) А недавно лица, связанные с торговыми центрами, жаловались, ... Слишком много бабла на руках. Слишком. Избыточно.
07:56:12 14-11-2025
Musik (07:45:59 14-11-2025) Слишком много бабла на руках. Слишком. Избыточно. ... И не вывезти уже, там их отбирают. Тут грустный смайлик
09:46:45 14-11-2025
Гость (07:36:11 14-11-2025) А недавно лица, связанные с торговыми центрами, жаловались, ... Профит - сдать в аренду, не сам же инвестор будет обслуживать 700 м.кв. ..
10:01:02 14-11-2025
dok_СФ (09:46:45 14-11-2025) Профит - сдать в аренду, не сам же инвестор будет обслуживат... Кому сдать, если оплачивать аренду уже некому? Уже задолженности за нее в ТЦ немалые.
15:17:03 14-11-2025
Гость (10:01:02 14-11-2025) Кому сдать, если оплачивать аренду уже некому? Уже задолженн... Да, торговля тормозит.. В аренду можно сдавать и под другие цели, на то он и "бизнес" или инвестор полагаете, решил выкинуть/похоронить денежки? (Деньги любят тишину, это вернее).
07:54:40 14-11-2025
Вроде как производство тех же БПЛА сейчас важнее? Понятно, что частники делают то, что им выгодней, но очень сомнительно, что в напичканом уже ТЦ городе выгодней открыть еще один ТЦ, чем открыть производство под многомиллиардные заказы государства
10:04:41 14-11-2025
Гость (07:54:40 14-11-2025) Вроде как производство тех же БПЛА сейчас важнее? Понятно, ч... На такой площади производство БПЛА может быть развернуто максимум в масштабах кружка юных техников. В лучшем случае получится рамы-корпуса отливать из пластика.
08:23:10 14-11-2025
Даешь каждому гражданину РФ по торговому центру, церкву и магазинчик "Мария-Ра"!
09:23:57 14-11-2025
Гость (08:23:10 14-11-2025) Даешь каждому гражданину РФ по торговому центру, церкву и ма... мне без церкви заверните пжста
09:59:37 14-11-2025
Очень настораживает формулировка, встречаемая в проектах повсеместно: участок может быть увеличен за счет соседних территорий. Прямо как про набеги печенегов - налетим и отберем. А терпилы пусть умоются. У нас что, девать территории некуда? Для тех же парковок места в городе не хватает катастрофически даже в нежилых зонах. Да и для других нужд площади требуются.
21:49:30 14-11-2025
Гость (09:59:37 14-11-2025) Очень настораживает формулировка, встречаемая в проектах пов... Так там стоит одноэтажное жилье с огородиками, вот за счет них и расширятся
13:16:09 15-11-2025
Гость (09:59:37 14-11-2025) Очень настораживает формулировка, встречаемая в проектах пов... А может не быть расширен
10:10:03 14-11-2025
Это же Ленинский район
10:54:36 14-11-2025
Гость (10:10:03 14-11-2025) В Барнауле в Индустриальном районе планируют возвести неболь... а чего минусуете то? Если был ошибочно указан не тот район. Подметили. Исправили.
10:59:12 14-11-2025
Гость (10:10:03 14-11-2025) В Барнауле в Индустриальном районе планируют возвести неболь... А 2ГИС говорит что это индустриальный район
12:28:03 14-11-2025
Нищеброд (10:59:12 14-11-2025) А 2ГИС говорит что это индустриальный район ... а бабуся на лавочке тоже сказала