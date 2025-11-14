В Барнауле построят еще один торговый центр рядом с ТЦ "Огни", "Весна" и "Простор"

Правда, магазин там будет небольшим

14 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Проект торгового центра на улице Малахова, 86г, в Барнауле

В Барнауле в Ленинском районе планируют возвести небольшой торговый центр по адресу улица Малахова, 86г. Проект представили 12 ноября на заседании градсовета. Интересно, что рядом расположено еще несколько крупных торговых центров.

Что известно о проекте?

Проект небольшого торгового центра представил архитектор Владимир Золотов. Участок для застройки находится в центре жилой зоны, ограниченной улицами Антона Петрова, Малахова, Новгородской и местным проездом. Это перспективный участок, который может быть расширен за счет соседних территорий. Уже рядом расположены известные торговые центры, такие как "Огни", "Ледокол", "Простор" и "Весна".

Проект представляет собой одноэтажное здание с торговым залом площадью 736,6 кв. м и с техническими и складскими помещениями. Фасады выполнены из сэндвич-панелей и композитных материалов, сочетающих белые, бежевые и красные оттенки. Главный фасад выделяется белым порталом и красным витражом. Для улучшения видимости и эстетики здания предусмотрена ночная подсветка. Также подразумевается благоустройство прилегающей территории и строительство парковки на 52 машины.

Что сказали эксперты?

Во время обсуждения проекта участники выразили несколько замечаний. Предприниматель Евгений Носенко поинтересовался о возможности расширения зоны благоустройства и создании транзитных мест отдыха для пешеходов. Он также поставил вопрос о схеме заезда грузового транспорта для разгрузки товаров и вывоза отходов. Архитектор Владимир Золотов пояснил, что проект благоустройства будет дополнительно разработан и учтены все особенности подъезда для грузовиков.

Председатель совета Андрей Федоров подчеркнул, что отсутствие плана благоустройства затрудняет понимание того, как пешеходы будут добираться до центра. Архитектор Сергей Боженко поднял вопрос о размещении технологического оборудования, которое в будущем может нарушить внешний вид здания. Он порекомендовал учитывать это на стадии проектирования.

Депутат БГД Сергей Струченко предложил инвестору вместо торгового центра возвести спортивный объект. Мол, торговли рядом много, а вот где заняться здоровьем – нет. Однако инвестор, присутствовавший на заседании, объяснил, что землю он приобрел недавно у другого бизнесмена. И он планировал на участке как раз построить спортивный объект, но мэрия Барнаула не давала разрешения. Шесть долгих лет предприниматель судился и в итоге продал землю.

«Я шесть лет судиться не хочу, я хочу строить», – отметил инвестор.

В конечном итоге проект был поддержан с учетом всех предложений. Авторам также рекомендовали доработать проект благоустройства и представить его в рабочем порядке.