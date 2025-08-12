В Барнауле молодой курьер мошенников забрал более 1 млн рублей у обманутых жителей

Парень приходил к жертвам аферистов под видом инкассатора

12 августа 2025, 14:46, ИА Амител

В Барнауле задержали курьера мошенников / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя Барнаула, который за небольшой процент работал на мошенников и забирал деньги у обманутых граждан, сообщает региональное МВД.

«Жертвами аферистов стали пятеро граждан. Во всех случаях потерпевшим звонили под видом сотрудников спецслужб и сообщали о том, что с их банковских счетов списываются деньги. Их убеждали задекларировать имевшиеся накопления и положить на так называемый "безопасный счет"», – рассказали в ведомстве.

В первых трех случаях обманутые жители отдали курьеру, который к ним прибыл под видом инкассатора, более 1 млн рублей. Двое других вовремя осознали, что их пытаются обмануть мошенники.

Молодой человек пояснил, что согласился за вознаграждение забирать деньги и переводить на указанные счета. У барнаульца изъяли 210 тыс. рублей, принадлежащих одной из потерпевших. Курьера заключили под стражу.

Ранее в Барнауле задержали студента, который подрабатывал курьером и забрал у пенсионеров 2,7 млн рублей.