В Барнауле молодой курьер мошенников забрал более 1 млн рублей у обманутых жителей
Парень приходил к жертвам аферистов под видом инкассатора
12 августа 2025, 14:46, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя Барнаула, который за небольшой процент работал на мошенников и забирал деньги у обманутых граждан, сообщает региональное МВД.
«Жертвами аферистов стали пятеро граждан. Во всех случаях потерпевшим звонили под видом сотрудников спецслужб и сообщали о том, что с их банковских счетов списываются деньги. Их убеждали задекларировать имевшиеся накопления и положить на так называемый "безопасный счет"», – рассказали в ведомстве.
В первых трех случаях обманутые жители отдали курьеру, который к ним прибыл под видом инкассатора, более 1 млн рублей. Двое других вовремя осознали, что их пытаются обмануть мошенники.
Молодой человек пояснил, что согласился за вознаграждение забирать деньги и переводить на указанные счета. У барнаульца изъяли 210 тыс. рублей, принадлежащих одной из потерпевших. Курьера заключили под стражу.
Ранее в Барнауле задержали студента, который подрабатывал курьером и забрал у пенсионеров 2,7 млн рублей.
Пипец...ко мне приезжает курьер, я отдаю ему сумку , полную деньжат и говорю всего хорошего вам....
18:21:25 12-08-2025
Можно на Первом канале во время выпуска новостей бегущую строку- «Про безопасные счета говорят только мошенники!»