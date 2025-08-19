В Барнауле для борьбы с ночными гонщиками ограничат скорость на улице Сельскохозяйственной
Ранее местные жители пожаловались губернатору на шум от автомобилей и мотоциклов
В Барнауле после многочисленных жалоб жителей примут меры против ночных гонщиков. Так, на улице Сельскохозяйственной установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, местные жители в ходе прямой линии Виктора Томенко 14 августа пожаловались на шум от мотоциклистов и автомобилистов, которые не соблюдают скоростной режим при проезде улицы. Они попросили установить на указанном участке дорожную неровность и видеонаблюдение.
Губернатор Алтайского края поручил главе Барнаула Вячеславу Франку разобраться в поступившем вопросе.
«По итогам заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об установке на улице Сельскохозяйственной в Барнауле знаков ограничения скорости и искусственной дорожной неровности», – отметили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, от улицы Заринской до Павловского тракта будет нанесена дорожная разметка. Согласно плану, работы на улице Сельскохозяйственной завершат до 20 сентября.
Кроме того, администрация Железнодорожного района совместно с управляющей компанией проработает вопрос установки видеокамеры на жилом доме и проинформирует жителей.
Везде надо ограничить! Этот вопрос с гонщиками надо взять под строгий контроль! Особенно мотоциклисты мешают1
Гость (13:36:03 19-08-2025) Везде надо ограничить! Этот вопрос с гонщиками надо взять по... Эти мотоциклисты не с соседней же планеты прилетают ночью. Если у вас есть знакомый гонщик - нейтрализуйте его.
супер решение ))) впрочем ничего более умного и не стоило ожидать
Такие мероприятия никак не решат проблему, на Солнечной Поляне всю ночь летают, одна камера и ноль экипажей
Власть не понимает, что всем этим гонщикам на их решение по барабану. Уйдут гонять по другой улице. Надо принимать радикальное решение, по всему городу, рвы, канавы, бетонные ежи)))
А как же на остальных участках дороги, где устраивают ночные гонки?
А почему бы не бороться именно с гонщиками? пару человек пролетело, зато теперь весь город в очередь на ремонт подвески. весь город уже в буграх. Конечно, кусок асфальта проще положить, чем отобрать права у гонЩиков. а они с этого места переедут в другое. Нужно решать КОРЕНЬ проблемы.
Весь город по ночам на ушах стоит, а они Сельскохозяйственной улицей занялись, на которой нет жилых домов
Потому что какой то бомж с улицы Сельскохозяйственной сумел написать на прямую линию губернатору. А тот с Франка спросил только за эту улицу
Щас вся мощь управленческого аппарата кинулась на одну самую нежелую улицу. Создавать там тишину.
Задрали со своими искусственными неровностями! Почему мы должны бить свои машины? Возьмитесь и расстреляйте хоть раз нарушителя! Общественная поддержка гарантирована! Чтобы было впредь неповадно!
А разве не Сельскохозяйственной не на тракторах ездят?
"Так, на улице Сельскохозяйственной установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства."------- И как с хрустиками региональное правительство планирует бороться на пр. Строителей, пр. Красноармейском, Павловском тр-те? Знаков бестолковых навтыкают и лежачих копов накладут? Из за пары общаг такую бурную деятельность развернули, что просто от смеха можно гикнуться. И гонки, скорее всего устраивают по Павловскому тр-ту, а не по обрезку Сельскохозяйственной. А там где дауны большому количеству жителей мешают, никто не видит, не знает и т.д....
проспект Строителей, Красноармейский, Соц добавьте к Сельскохозяйственной
Скоростной режим не при чём. Квадрикам и эндурикам вообще на дороги общего пользования нельзя, однако никто их не ловит. Ну и камера не поможет, если номерных знаков не предусмотрено. А ещё авто со свалки с переделанными глушаками. Они не прошли бы техосмотр, если бы проходили.