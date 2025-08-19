В Барнауле для борьбы с ночными гонщиками ограничат скорость на улице Сельскохозяйственной

Ранее местные жители пожаловались губернатору на шум от автомобилей и мотоциклов

19 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Гоночные автомобили в ночи / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле после многочисленных жалоб жителей примут меры против ночных гонщиков. Так, на улице Сельскохозяйственной установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, местные жители в ходе прямой линии Виктора Томенко 14 августа пожаловались на шум от мотоциклистов и автомобилистов, которые не соблюдают скоростной режим при проезде улицы. Они попросили установить на указанном участке дорожную неровность и видеонаблюдение.

Губернатор Алтайского края поручил главе Барнаула Вячеславу Франку разобраться в поступившем вопросе.

«По итогам заседания рабочей группы при городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об установке на улице Сельскохозяйственной в Барнауле знаков ограничения скорости и искусственной дорожной неровности», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, от улицы Заринской до Павловского тракта будет нанесена дорожная разметка. Согласно плану, работы на улице Сельскохозяйственной завершат до 20 сентября.

Кроме того, администрация Железнодорожного района совместно с управляющей компанией проработает вопрос установки видеокамеры на жилом доме и проинформирует жителей.