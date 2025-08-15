В Барнауле примут меры против ночных гонщиков

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании

15 августа 2025, ИА Амител

Гоночная машина в ночи /Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

В Барнауле решили усилить борьбу с ночными уличными гонками после многочисленных жалоб жителей, сообщили в мэрии города.

Поводом стало обращение граждан с улицы Сельскохозяйственной, которые во время прямой линии с губернатором Виктором Томенко пожаловались на шумных мотоциклистов и дрифтеров, мешающих ночному отдыху.

Мэр города Вячеслав Франк сообщил, что вопрос будет детально рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.

По словам градоначальника, проблема носит системный характер – аналогичные нарушения фиксируются на проспекте Ленина, площади Свободы и других оживленных улицах.

Губернатор Томенко потребовал решительных мер, подчеркнув, что несколько сотен гонщиков не должны нарушать покой десятков тысяч граждан.

В планах – усиление ночных рейдов ГАИ, рассмотрение возможности установки искусственных дорожных неровностей в проблемных местах и проработка вариантов создания специального автодрома для любителей экстремального вождения за чертой города.