В Барнауле примут меры против ночных гонщиков
Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании
15 августа 2025, 21:25, ИА Амител
В Барнауле решили усилить борьбу с ночными уличными гонками после многочисленных жалоб жителей, сообщили в мэрии города.
Поводом стало обращение граждан с улицы Сельскохозяйственной, которые во время прямой линии с губернатором Виктором Томенко пожаловались на шумных мотоциклистов и дрифтеров, мешающих ночному отдыху.
Мэр города Вячеслав Франк сообщил, что вопрос будет детально рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.
По словам градоначальника, проблема носит системный характер – аналогичные нарушения фиксируются на проспекте Ленина, площади Свободы и других оживленных улицах.
Губернатор Томенко потребовал решительных мер, подчеркнув, что несколько сотен гонщиков не должны нарушать покой десятков тысяч граждан.
В планах – усиление ночных рейдов ГАИ, рассмотрение возможности установки искусственных дорожных неровностей в проблемных местах и проработка вариантов создания специального автодрома для любителей экстремального вождения за чертой города.
21:31:58 15-08-2025
Центр города до Сельскохозяйственной, как до Пенина раком. Но и тут они ревут как свинья перед дождём )))
21:37:11 15-08-2025
так вот где ДПС надо поставить !!!
На Сельскохозяйственной !!!!
21:39:09 15-08-2025
Ну накнец-то! Задолбали эти ездуны ночные!
Гвоздей накидайте.
21:47:08 15-08-2025
А дневных?
21:53:14 15-08-2025
Вот только надолбы не стоит делать - мера против всех.
22:13:35 15-08-2025
"Поводом стало обращение граждан с улицы Сельскохозяйственной"----- Жильцы пары общаг все таки дозвонились? А раньше жители Красноармейского, Ленина, Строителей, Павловского не могли на этих балбесов пожаловаться... И им оставалось только спросонья материться в горбатые спины летающих хрустиков... Посмотрим как порешают "ответственные" люди. Хотя зима скоро, хрустики под снег уйдут до тепла. А важные скажут, что все: порешали, сейчас не шумят.
22:31:21 15-08-2025
Гость (22:13:35 15-08-2025) "Поводом стало обращение граждан с улицы Сельскохозяйственно... Ага, столько лет по Павловскому гоняют и хоть бы что предприняли...
22:32:33 15-08-2025
растяжки с шипами отлично решат эту проблему
22:52:38 15-08-2025
Элен без ребят (22:32:33 15-08-2025) растяжки с шипами отлично решат эту проблему... выздоравливайте!
22:53:19 15-08-2025
Вот и мэр города поручение получил, должен справиться. Посмотрим на результат, сейчас без результата нельзя. Надо выполнять, отчитываться ведь продеться. А то ведь до "прямой линии" никто это безобразии не видел. У нас во дворе два "чинарика" два лета не давали покоя, ближайшую зиму не пережили, дом теперь "отдыхает" по ночам...Конечно, грешно такое желать и гонщикам... Но если ума нет, родители не научили - поможет естественный отбор...
23:17:35 15-08-2025
А зачем проводить какие-то заседания, обсуждать какие-то меры когда есть прямые обязанности компетентных органов и кодекс административных правоотношений. Если бы этого было недостаточно можно было бы говорить о каких-то дополнительных мерах. Сейчас что мешает?
00:08:37 16-08-2025
Инвалиды и пенсионеры в интернете - страшная сила. Могут создать видимость "общественного мнения"
12:15:08 16-08-2025
Кхм... (00:08:37 16-08-2025) Инвалиды и пенсионеры в интернете - страшная сила. Могут со... У Творца весьма своеобразное чувство юмора, поэтому инвалидом ты сам можешь стать уже сегодня, а пенсионером это если повезет.
02:22:30 16-08-2025
Осень, дождь. Само решится, до лета забудут.
09:01:10 16-08-2025
Ща эти мотосексуалы на зимнюю спячку уйдут и можно будет отчитаться чио проблема решена
10:05:55 16-08-2025
Проблема глубже, чем кажется. На одних запретах далеко не уедешь. Конечно, ночью людям нужен покой и шуметь недозволительно. Нужна альтернатива. Создание специальной инфраструктуры за городом, вдали от жилой местности. Гонщики сами доедут на своих тачках вместе с подругами. Можно даже автобусы для зрителей организовать. И пусть тусуются на здоровье, никому не мешают. Всякие соревнования, дрифты, шмифты. Хоть днем, хоть ночью. Вход естественно платный. Вот и прибыль в городскую казну. Вопрос, насколько это прибыльно и где взять на это деньги, открытый. Но как идея...
20:00:27 16-08-2025
Гость (10:05:55 16-08-2025) Проблема глубже, чем кажется. На одних запретах далеко не уе... там не интересно, там зрителей/слушателей нет.
21:54:11 16-08-2025
Гость (10:05:55 16-08-2025) Проблема глубже, чем кажется. На одних запретах далеко не уе... Да вы гений!!! Причина глубже, вы хоть понимаете насколько она глубоко??? 1 На какие средства вы предлагаете это строить и содержать? Если пункта 1 не хватило, то с вашим подходом всем неадекватам которые в обществе не могут жить по законам, нужна альтернатива вы чего о наркотах с маньяками не подумали им вообще негде порезвиться.
16:19:03 16-08-2025
Булыжник-оружие пролетариата...
18:26:56 16-08-2025
искусственных неровностей - из-за нескольких недоразвитых всем страдать ? Штрафуйте их хорошо по обращениям и всё
07:22:15 25-08-2025
За счёт штрафов платить премию инспекторам ГАИ за каждого задержанного. На питбайках нельзя ездить в городской черте.
00:12:50 17-08-2025
На улице М.Горького в районе пересечений с улицами Гоголя и Пушкина не хватает искусственных неровностей. Там до светофора периодически перевёртыши случались.
А после установки светофора ненамного лучше стало - летят как в последний раз, причём ночью даже на красный свет.