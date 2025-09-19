В Барнауле на выходных состоятся масштабные соревнования по конному спорту

Сильнейшие сибирские наездники будут бороться за 14 призов

19 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Соревнования по конному спорту / Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

На Барнаульском ипподроме 20 и 21 сентября состоится Всероссийский фестиваль орловского рысака "Сибирь-2025" и финальный этап Большого Сибирского круга. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Зрителей ждут захватывающие заезды с участием сильнейших наездников Сибири, которые будут бороться за 14 призов. Главный трофей соревнований – Кубок губернатора Алтайского края.

Старт состязаний намечен на 13:00.

