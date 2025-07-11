В Барнауле началась подготовка к строительству новой суперполиклиники на улице Попова

Сдать объект планируют в 2027 году

11 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Территория, где будет построена поликлиника № 9 / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовали подготовительные работы к строительству новой городской поликлиники № 9, которая будет расположена по адресу: улица Попова, 128. На участке уже установлено строительное ограждение, проводится выравнивание территории.

Новое медучреждение станет одной из крупнейших поликлиник в городе, рассчитанной на 700 посещений в смену. Согласно проекту, здание будет трехэтажным общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров.

Фото: ООО "ПИ "Алтайгражданпроект"

На первом этаже разместят кабинеты для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и отделение неотложной помощи. Второй этаж предназначен для участковых терапевтов, врачей общей практики и специалистов узкого профиля. На третьем этаже планируется оборудовать актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.

По итогам конкурсного отбора государственный контракт на строительство заключен с подрядной организацией ООО "Век-Строй".

"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Отметим, что по соседству с будущей поликлиникой ведется активное строительство самой крупной школы в Барнауле. Завершить оба объекта планируется в 2027 году.