В Барнауле началась подготовка к строительству новой суперполиклиники на улице Попова
Сдать объект планируют в 2027 году
11 июля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле стартовали подготовительные работы к строительству новой городской поликлиники № 9, которая будет расположена по адресу: улица Попова, 128. На участке уже установлено строительное ограждение, проводится выравнивание территории.
Новое медучреждение станет одной из крупнейших поликлиник в городе, рассчитанной на 700 посещений в смену. Согласно проекту, здание будет трехэтажным общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров.
На первом этаже разместят кабинеты для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и отделение неотложной помощи. Второй этаж предназначен для участковых терапевтов, врачей общей практики и специалистов узкого профиля. На третьем этаже планируется оборудовать актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.
По итогам конкурсного отбора государственный контракт на строительство заключен с подрядной организацией ООО "Век-Строй".
"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.
Отметим, что по соседству с будущей поликлиникой ведется активное строительство самой крупной школы в Барнауле. Завершить оба объекта планируется в 2027 году.
08:02:42 11-07-2025
работать-то кто в ней будет? под ларьки в аренду сдавать?
08:58:52 11-07-2025
R22 (08:02:42 11-07-2025) работать-то кто в ней будет? под ларьки в аренду сдавать?... Разрешили фельдшерам и акушеркам приём вести. Не справятся, на очереди шаманы, колдуны, травницы.
09:35:32 11-07-2025
То есть интересно получается, можно взять 1 млрд, не ломать кольцо трамвайное на Старом базаре, от чего всем станет только хуже, а построить еще одну суперполиклинику за эти деньги? Да не, ломаем кольцо за лярд.
11:14:49 11-07-2025
Гость (09:35:32 11-07-2025) То есть интересно получается, можно взять 1 млрд, не ломать ... Хорошая параллель проведена.
Говорю же, распилят сначала землю, а потом 1 ярд.
12:12:57 11-07-2025
Пессимист 2 (11:14:49 11-07-2025) Хорошая параллель проведена.Говорю же, распилят сначала ... Сначала пилят, потом на СВО уходят... и так по кругу.