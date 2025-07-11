НОВОСТИОбщество

В Барнауле началась подготовка к строительству новой суперполиклиники на улице Попова

Сдать объект планируют в 2027 году

11 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Территория, где будет построена поликлиника №  9 / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовали подготовительные работы к строительству новой городской поликлиники №  9, которая будет расположена по адресу: улица Попова, 128. На участке уже установлено строительное ограждение, проводится выравнивание территории.

Новое медучреждение станет одной из крупнейших поликлиник в городе, рассчитанной на 700 посещений в смену. Согласно проекту, здание будет трехэтажным общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров.

Фото: ООО "ПИ "Алтайгражданпроект"

На первом этаже разместят кабинеты для приема пациентов с инфекционными заболеваниями и отделение неотложной помощи. Второй этаж предназначен для участковых терапевтов, врачей общей практики и специалистов узкого профиля. На третьем этаже планируется оборудовать актовый зал, хирургическое отделение и дневной стационар.

По итогам конкурсного отбора государственный контракт на строительство заключен с подрядной организацией ООО "Век-Строй".

"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Отметим, что по соседству с будущей поликлиникой ведется активное строительство самой крупной школы в Барнауле. Завершить оба объекта планируется в 2027 году.

Проект поликлиники № 9 / Фото: Минстрой Алтайского края

Комментарии 5

R22

08:02:42 11-07-2025

работать-то кто в ней будет? под ларьки в аренду сдавать?

  14 Нравится
Ответить
ВВП

08:58:52 11-07-2025

R22 (08:02:42 11-07-2025) работать-то кто в ней будет? под ларьки в аренду сдавать?... Разрешили фельдшерам и акушеркам приём вести. Не справятся, на очереди шаманы, колдуны, травницы.

  15 Нравится
Ответить
Гость

09:35:32 11-07-2025

То есть интересно получается, можно взять 1 млрд, не ломать кольцо трамвайное на Старом базаре, от чего всем станет только хуже, а построить еще одну суперполиклинику за эти деньги? Да не, ломаем кольцо за лярд.

  8 Нравится
Ответить
Пессимист 2

11:14:49 11-07-2025

Гость (09:35:32 11-07-2025) То есть интересно получается, можно взять 1 млрд, не ломать ... Хорошая параллель проведена.
Говорю же, распилят сначала землю, а потом 1 ярд.

  5 Нравится
Ответить
ВВП

12:12:57 11-07-2025

Пессимист 2 (11:14:49 11-07-2025) Хорошая параллель проведена.Говорю же, распилят сначала ... Сначала пилят, потом на СВО уходят... и так по кругу.

  3 Нравится
Ответить
