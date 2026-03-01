Закон о локализации обязал такси использовать отечественные автомобили в России

Чтобы новый автомобиль попал в реестр легковых такси, необходимо выполнить ряд условий

01 марта 2026, 17:36, ИА Амител

С 1 марта в России начали действовать новые требования к автомобилям, которые включают в региональные реестры такси. Речь идет о так называемой локализации — теперь для регистрации в такси машина должна соответствовать установленным государством критериям. При этом автомобили, которые уже были внесены в реестры до вступления закона в силу, продолжат работать без ограничений.

Чтобы новый автомобиль попал в реестр легковых такси, необходимо выполнить одно из двух условий. Либо он должен набрать нужное количество баллов локализации — такие же требования применяются при госзакупках, либо быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Первый перечень подходящих моделей был опубликован Минпромторгом России еще 1 октября прошлого года. В список вошли 22 автомобиля, в том числе линейка Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel), УАЗ "Патриот" и "Хантер", Sollers SP7, электромобили Evolute, модели Voyah, а также "Москвич" 3, 3е, 6 и 8.

Позднее в министерстве уточнили, что перечень не окончательный и будет расширяться. Ожидается, что в него добавят автомобили Haval и Tenet, а также модели, выпускаемые на заводе "Автотор". Эксперты также прогнозируют включение электромобилей "Атом" и UMO — эти машины изначально разрабатывались с прицелом на использование в такси.

При этом для ряда регионов предусмотрены послабления. В Калининградской области и субъектах Сибирского федерального округа требования по локализации для такси начнут действовать только с 1 марта 2028 года. Для Дальнего Востока, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей переходный период продлится еще дольше — до 1 марта 2030 года.