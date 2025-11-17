В Барнауле обяжут восстанавливать дороги и тротуары после земельных работ

В городе собираются изменить правила благоустройства, которые коснутся и земельных работ

17 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле появятся новые требования, которые обяжут ответственные службы восстанавливать благоустройство при проведении земляных работ. Если раньше указание по воссозданию дорог и тротуаров в прежнем виде были дополнительным, то теперь оно станет обязательным. Об этом сообщает пресс-служба краевой столицы.

Власти Барнаула намерены внести дополнения и изменения в правила благоустройства города. Сейчас обновленный проект правил готовит комитет по благоустройству города. Коррективы коснутся сроков вывоза порубочных остатков, запрещенных видов деятельности в городских лесах, условий выдачи разрешения на земельные работы и других положений.

В числе важных изменений также – сокращение сроков уборки снега, сброшенного с крыш зданий при их очистке.

Корректировки обсудили 17 ноября 2025 года на круглом столе в администрации Барнаула. Участие в нем приняли представители мэрии, депутаты гордумы и общественники. Все они согласны с необходимостью изменений. Однако прежде их стоит дополнительно рассмотреть и обсудить со всеми организациями, которых поправки затронут, пишет пресс-служба администрации города.

«Новые изменения в правила благоустройства действительно коснутся многих предприятий и организаций, поэтому необходимо организовать с ними конструктивное обсуждение этого вопроса. Тщательная проработка документа на этапе подготовки позволит предложить продуманный вариант, от которого будет зависеть результат дальнейшей работы», – отметил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Также чиновник поручил профильным комитетам обсудить проект изменений на своих уровнях с участием заинтересованных предприятий и организаций. Затем комитет по благоустройству должен будет доработать проект с учетом новых решений.

Необходимость изменить правила благоустройства обусловлена нововведениями в законодательстве и предложениями органов местного самоуправления, пояснили в пресс-службе. Проект в ближайшее время должны будут рассмотреть депутаты Барнаульской городской Думы.

Напомним, что ранее власти Барнаула обсудили проект стратегии развития города до 2036 года, который состоит из 12 разделов и содержит информацию о перспективах столицы Алтайского края, рекомендации и мониторинг поставленных задач, а также целевые показатели. Всего в проекте выделили пять направлений: "Обеспечение динамичного развития экономики города", "Эффективное управление", "Развитие межмуниципальных и международных связей", "Создание комфортной городской среды" и "Развитие человеческого капитала". Проект планируют передать на рассмотрение депутатов Барнаульской гордумы в декабре 2025 года.