В Барнауле опубликовали список улиц, где 9 марта борются с гололёдом на тротуарах

На дорогах задействовали 90 единиц техники

09 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В мэрии Барнаула перечислили улицы, где 9 марта ведётся противогололёдная обработка тротуаров. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметили в пресс-службе, всего сегодня на дорогах города задействовано 90 единиц спецтехники, ещё более 120 дорожников работают вручную на подходах к пешеходным переходам, остановках и лестничных маршах.

"Противогололёдная обработка тротуаров сегодня идёт на участках улиц Воровского, Сухэ-Батора, Никитина, Гоголя, Партизанской, Энтузиастов, Попова, Советской, Островского, Лазурной, Шумакова, Крупской, Молодёжной, Профинтерна, Социалистическом и Красноармейском проспектах, в проезде Северном Власихинском, на проспекте Ленина, включая путепровод, спусках и подъёмах подземных переходов на Мастерских, Панфиловцев, площади Октября. На центральных проспектах тротуары обрабатывают специальным современным противогололёдным реагентом "Бионорд", – говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение" обрабатывают противогололёдными материалами пешеходные зоны на аллеях, в скверах, парках и других общественных местах.