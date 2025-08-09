В Барнауле открыли движение по новой дороге на улице Багряной
Завершить ее строительство удалось раньше установленного срока
09 августа 2025, 16:25, ИА Амител
На улице Багряной в Барнауле открыли движение по новой автомобильной дороге, которую удалось достроить раньше запланированного срока. Об этом сообщили в администрации города.
Протяженность участка от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы составляет 758,5 метра. Специалисты компании ООО "Сибинвест" построили здесь проезжую часть, тротуары и примыкания, а также озеленили улицу. Кроме того, они смонтировали линии наружного освещения, выполнили переустройство и защиту кабельной линии. Общая стоимость проекта составила 114 млн рублей.
Важность открытия движения по новой дороге отметил глава города Вячеслав Франк. Он подчеркнул, что улица Багряная, проходящая параллельно Павловскому тракту, позволит снизить загруженность дорог в этом районе.
«Новая дорога, долгожданная жителями города, решает две ключевые задачи: снижает интенсивность транспортного потока на прилегающих улицах и обеспечивает удобный доступ к домам нового квартала. Хочу выразить благодарность нашим дорожникам за их труд. Они проделали большую и качественную работу», – добавил градоначальник.
23:02:43 09-08-2025
Не понятно, зачем она нужна. Параллельно, Христенко и Семёнова не загружены пустые улицы, проезды к домам есть и без неё.
22:20:43 10-08-2025
В село вернись!
14:36:05 10-08-2025
нормально сделали надо было раньше делать
09:22:05 11-08-2025
Только там уже стоят по обочинам, и для проезда остаётся полоска посередине.