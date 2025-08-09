В Барнауле открыли движение по новой дороге на улице Багряной

Завершить ее строительство удалось раньше установленного срока

09 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На улице Багряной в Барнауле открыли движение по новой автомобильной дороге, которую удалось достроить раньше запланированного срока. Об этом сообщили в администрации города.

Протяженность участка от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы составляет 758,5 метра. Специалисты компании ООО "Сибинвест" построили здесь проезжую часть, тротуары и примыкания, а также озеленили улицу. Кроме того, они смонтировали линии наружного освещения, выполнили переустройство и защиту кабельной линии. Общая стоимость проекта составила 114 млн рублей.

Важность открытия движения по новой дороге отметил глава города Вячеслав Франк. Он подчеркнул, что улица Багряная, проходящая параллельно Павловскому тракту, позволит снизить загруженность дорог в этом районе.