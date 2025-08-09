НОВОСТИОбщество

В Барнауле открыли движение по новой дороге на улице Багряной

Завершить ее строительство удалось раньше установленного срока

09 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На улице Багряной в Барнауле открыли движение по новой автомобильной дороге, которую удалось достроить раньше запланированного срока. Об этом сообщили в администрации города.

Протяженность участка от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы составляет 758,5 метра. Специалисты компании ООО "Сибинвест" построили здесь проезжую часть, тротуары и примыкания, а также озеленили улицу. Кроме того, они смонтировали линии наружного освещения, выполнили переустройство и защиту кабельной линии. Общая стоимость проекта составила 114 млн рублей.

Важность открытия движения по новой дороге отметил глава города Вячеслав Франк. Он подчеркнул, что улица Багряная, проходящая параллельно Павловскому тракту, позволит снизить загруженность дорог в этом районе.

«Новая дорога, долгожданная жителями города, решает две ключевые задачи: снижает интенсивность транспортного потока на прилегающих улицах и обеспечивает удобный доступ к домам нового квартала. Хочу выразить благодарность нашим дорожникам за их труд. Они проделали большую и качественную работу», – добавил градоначальник.

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле планируют капитально отремонтировать несколько участков дорог в 2026 году

По предварительным данным, асфальтовое покрытие обновят на проспекте Ленина, Строителей, Павловском тракте и других важных участках улично-дорожной сети
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Дороги

Комментарии 4

Avatar Picture
Игорь

23:02:43 09-08-2025

Не понятно, зачем она нужна. Параллельно, Христенко и Семёнова не загружены пустые улицы, проезды к домам есть и без неё.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:20:43 10-08-2025

Игорь (23:02:43 09-08-2025) Не понятно, зачем она нужна. Параллельно, Христенко и Семёно...
В село вернись!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

14:36:05 10-08-2025

нормально сделали надо было раньше делать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:05 11-08-2025

Только там уже стоят по обочинам, и для проезда остаётся полоска посередине.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров