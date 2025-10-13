В Барнауле отопления нет только в трех частных домах из-за повреждения на теплосетях

Тепло уже получают все школы, детские сады и медучреждения

13 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле отопление уже подключили ко всем школам и детским садам, а также к 99% жилых домов. На контроле пока остается одно повреждение на теплосетях, из-за которого только в трех частных домах еще нет тепла. Об этом сообщили в администрации города.

С момента запуска отопления специалисты обнаружили 99 повреждений на теплосетях. На сегодняшний день устранено 98 из них. Об этом в ходе расширенного аппаратного совещания рассказал Андрей Крюков, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула.

«Отопительный сезон стартовал в Барнауле с 15 сентября в заявительном порядке в социальные учреждения, и 22 сентября – в жилые дома, – напомнил Андрей Крюков. – С момента запуска отопления выявлено 99 повреждений. На сегодняшний день устранено 85 повреждений на сетях филиала БТСК, 13 – на бесхозяйных сетях, в работе остается одно повреждение на бесхозяйных сетях, влияющие на подачу тепла в три дома частного сектора. Для устранения аварийных повреждений на сетях теплоснабжения в филиале БТСК задействовано четыре аварийно-ремонтные бригады», – пояснил он.

Ремонт барнаульских теплосетей будут контролировать. Такое поручение дал первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

Напомним, с вопросами по частичной неисправности стояков отопления в квартирах работают управляющие компании. Районным администрациям также поручили оперативно реагировать на поступающие заявки. Подача отопления в Барнауле остается под контролем властей.