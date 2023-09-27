В Барнауле отремонтировали улицу Радужную

Работы провели на участке протяженностью 7,5 км

27 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали улицу Радужную, сообщили в мэрии.

Работы проходили на участке от улицы Мамонтова до границы с пригородными поселками. Это 7,5 км.

"Здесь отремонтировали дорожное полотно, установили бордюрные камни и поребрик, сделали заездные карманы для общественного транспорта, заасфальтировали подходы к остановкам и сами остановочные площадки, а также установили 22 новых автопавильона", – перечислили в администрации.

Также привели в соответствие с ГОСТ пешеходные переходы, установили новые знаки и нанесли разметку. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству.