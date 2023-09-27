В Барнауле отремонтировали улицу Радужную
Работы провели на участке протяженностью 7,5 км
27 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали улицу Радужную, сообщили в мэрии.
Работы проходили на участке от улицы Мамонтова до границы с пригородными поселками. Это 7,5 км.
"Здесь отремонтировали дорожное полотно, установили бордюрные камни и поребрик, сделали заездные карманы для общественного транспорта, заасфальтировали подходы к остановкам и сами остановочные площадки, а также установили 22 новых автопавильона", – перечислили в администрации.
Также привели в соответствие с ГОСТ пешеходные переходы, установили новые знаки и нанесли разметку. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству.
11:52:39 27-09-2023
Как отремонтировали Раджную? Добавили седьмую полоску?
12:22:19 27-09-2023
Гость (11:52:39 27-09-2023) Как отремонтировали Раджную? Добавили седьмую полоску?... У вас всегда было 6 полосок?
12:33:52 27-09-2023
Гость (12:22:19 27-09-2023) У вас всегда было 6 полосок? ... При чём тут я? И не надо меня принимать за своего, в моей радуге всегда 7 полос.
12:37:39 27-09-2023
Гость (12:33:52 27-09-2023) Гость (12:22:19 27-09-2023) У вас всегда было 6 полосо... То-то вас удивила седьмая полоска.
08:48:19 28-09-2023
Гость (12:33:52 27-09-2023) Гость (12:22:19 27-09-2023) У вас всегда было 6 полосо... Ты мальчишка наш! Любишь Моден Токин И Мираж!!