В Барнауле планируют соединить проспект Космонавтов с улицей Попова дорогой-дублером

Новая дорога должна улучшить транспортную связь между центром и спальными районами

26 февраля 2026, 14:10, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле обсуждают продление дублера проспекта Космонавтов — улицы Малая Космонавтов — до улицы Попова. Протяженность нового участка составит 1,6 км. Сейчас дублер обрывается у дома № 53д, недалеко от троллейбусного депо и выезда на проспект в районе автокомплекса "ТехноМаркет", пояснили "Толку" в администрации города.

Новая дорога снизит нагрузку на проспект Космонавтов, улучшит транспортное сообщение в промышленной зоне и даст сквозной транзит между проспектом Ленина и улицей Попова. Это особенно актуально на фоне расширения города в сторону аэропорта и активной жилой застройки.

«Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ на сегодняшний день составляет 270 млн рублей, проектирование обойдется в 10 млн рублей», — отмечает издание.

Конкурсные процедуры уже заложены в план-график, однако в бюджете города на 2026 год средства пока не предусмотрены. В мэрии уточнили, что вопрос финансирования прорабатывается на последующие годы.