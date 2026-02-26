В Барнауле планируют соединить проспект Космонавтов с улицей Попова дорогой-дублером
Новая дорога должна улучшить транспортную связь между центром и спальными районами
26 февраля 2026, 14:10, ИА Амител
В Барнауле обсуждают продление дублера проспекта Космонавтов — улицы Малая Космонавтов — до улицы Попова. Протяженность нового участка составит 1,6 км. Сейчас дублер обрывается у дома № 53д, недалеко от троллейбусного депо и выезда на проспект в районе автокомплекса "ТехноМаркет", пояснили "Толку" в администрации города.
Новая дорога снизит нагрузку на проспект Космонавтов, улучшит транспортное сообщение в промышленной зоне и даст сквозной транзит между проспектом Ленина и улицей Попова. Это особенно актуально на фоне расширения города в сторону аэропорта и активной жилой застройки.
«Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ на сегодняшний день составляет 270 млн рублей, проектирование обойдется в 10 млн рублей», — отмечает издание.
Конкурсные процедуры уже заложены в план-график, однако в бюджете города на 2026 год средства пока не предусмотрены. В мэрии уточнили, что вопрос финансирования прорабатывается на последующие годы.
14:55:31 26-02-2026
А ещё планируют Красноармейский и Исакова соединить
16:07:36 26-02-2026
Гость (14:55:31 26-02-2026) А ещё планируют Красноармейский и Исакова соединить... И планируют двухуровневую развязку у ТЦ Волна, перекрёсток ул.Власихинская-Ленточный бор.
16:30:40 26-02-2026
3 кольца БКАДа еще в планах
16:11:26 26-02-2026
Лучше бы сделали для авто переезд на С-Западной по улице Исакова, вот реально бы разгрузило бы пару улиц
17:20:47 26-02-2026
Трамвайный скоростной путь нужно проложить между Солнечной поляной и площадью Советов для улучшения связи центра и новых районов города. А связать их можно через Павловский тракт, Челюскинцев и Анатолия/интернациональную, с выходом на площадь Октября по проспекту Ленина. Именно это отражает главные направления пассажиропотока, но никак не проспект Космонавтов.Это важнее для разгрузки улиц намного и более экологично. Детали в ВК сообществе 'Комфорт центра'Барнаула'
17:29:11 26-02-2026
Евгений Иванов (17:20:47 26-02-2026) Трамвайный скоростной путь нужно проложить между Солнечной п... Без скоростного трамвая обойдетесь, с Солнечной полным-полно автобусов и маршруток
18:14:55 26-02-2026
Гость (17:29:11 26-02-2026) Без скоростного трамвая обойдетесь, с Солнечной полным-полн... Автобус 110 ходит раз в 35 мин по расписанию, на деле - непредсказуемо. Автобусы 1, 10, 6 и маршрутки петляют по часу по всему городу, прежде чем доехать до конечного пункта, искусственно заполняя салоны и отнимая время неоправданно. Время ожидания как раз таких маршрутов непредсказуемо у таких длинных маршрутов. Эффективная маршрутная сеть - это магистрали и короткие питающие маршруты локально. Для магистралей лучше всего годятся трамваи, для питающих - зависит от спроса. Потому и пробки на дорогах, что ОТ неудобен, а маршрутная сеть бездарна. Она лишь стимулирует в текущем виде все новые и новые авто частников на дорогах. Но решение не в расширении дорог, а ОТ организованный с пониманием. У руководства города его нет.
02:30:52 27-02-2026
02:34:49 27-02-2026
17:44:27 26-02-2026
Евгений Иванов (17:20:47 26-02-2026) Трамвайный скоростной путь нужно проложить между Солнечной п... Да не нужен трамвай на Анатолия как его туда впихать, да и на Ленинском придется пешеходную зону убрать. Реально нужен трамвай с Попова в сторону Новомихайловки вдоль Павловского пока там место не застроили, до аэропорта и до кладбища народу будет на чем добраться. С Кардона до Южного и вдоль Ленточного бора до Малахова тоже актуальный маршрут для жителей Южного и садоводы очень бы обрадовались не ехать через центр.
18:22:27 26-02-2026
Гость (17:44:27 26-02-2026) Да не нужен трамвай на Анатолия как его туда впихать, да и н... Пешеходная зона на Ленина с шумом и мельканием с двух сторон? Это ехать по Ленина если только раство. Аллея давно пустует. Если кто там и гуляет, то лишь от безысходности. Но она, сохранив красоту, могла бы приносить пользу. Огромную пользу. В час пик автобусы переполнены и их увеличение числа и объема создаст новые проблемы. Подобный пассажиропоток идеально решают трамваи.
02:36:52 27-02-2026
Гость (18:22:27 26-02-2026) Пешеходная зона на Ленина с шумом и мельканием с двух сторон... Руки прочь от аллеи. Ее и так урезали по полосе с каждой стороны
09:12:46 27-02-2026
Гость (02:36:52 27-02-2026) Руки прочь от аллеи. Ее и так урезали по полосе с каждой сто... Как ни жалей аллею, но ее уже не спасти. Она физически не годна для прогулок из-за шума в 80-90 дБ с двух сторон. Как крашение она сохранится и с трамваем прекрасно. А ниже Анатолия по ней по прежнему можно гулять будет. Только проблема доброго ОТ окажется реально решённой. Сейчас предлагать гулять по аллее - это цинично издеваться означает. Я же предлагаю в теплое время года создавать полноценную пешеходную зону на проспекте Социалистическим. Центр города достоин быть комфортным, а не враждебным для человека.
18:09:24 26-02-2026
Евгений Иванов (17:20:47 26-02-2026) Трамвайный скоростной путь нужно проложить между Солнечной п... Я вот сколько вас здесь читаю меню не оставляет ощущение, что я читаю записки из желтого дома. Какой тебе скоростной трамвай? Ты знаешь сколько это будет стоить? И Барнаул, и край в целом это нищий дотационный регион, находящийся на последнем месте в СФО по уровню экономики. Ты почитай сабж - они 300 лямов не могут найти и закладывают их на будущие годы. А это всего 1,6 километра даже не просто городской автодороги, а дороги-дублера. У тебя прожектерство в духе а-ля Новые Васюки.
19:27:57 26-02-2026
Гость (18:09:24 26-02-2026) Я вот сколько вас здесь читаю меню не оставляет ощущение, чт... В Генеральном плане города до 35 года заложено 24.5 км трамвайных путей, но там, где они гораздо меньше нужны. Например, на Просторной, на Такого, где малоэтажная застройка.ь К тому же по Павловскому тракту можно строить пути по этапам, по 2- 3 и. Например, сначала от Советской Армии до Малахова и т.д. и эИ каждый новый такой участок будет сразу работать. В ценах 2022 года - 1 км пути - 100 млн.На дороги же запланировано более 70 млрд в генплане. Как эти цифры не могут вас смущать?К тому же трамвайные пути - это путь к оздоровлению, дороги - в никуда, городская среда разрушается, человеку в городе для машин места не остаётся. Это не мои измышления, таковы современные представления во всем мире. В Париже на Елисейских полях не расширяют дороги, а сужают за счёт расширения и озеленения тротуаров. На 5-й авеню в Нью-Йорке то же самое происходит. Куда ни глянь, повсюду. Только там ориентируются на человека и понимание происходящего, а у нас
никто не спрашивает население. Те, кто строит дороги и получает выгоду с этого, те и определяют вложения средств.
09:28:17 27-02-2026
Иванов Евшений (19:27:57 26-02-2026) В Генеральном плане города до 35 года заложено 24.5 км трамв... Как это поэтапно строить трамвайные пути вдоль Павловского? Каждый раз сносить все вокруг и делать разворотное кольцо + возможно трансформаторную подстанцию ставить ну это если не запустить трамвай на батарейках?
09:46:46 27-02-2026
Гость (09:28:17 27-02-2026) Как это поэтапно строить трамвайные пути вдоль Павловского? ... Подстанции надо будет строит, только не трансформаторные, а тяговые. Это немного другое. Ну а в целом со всеми вопросами согласен. Создается впечатление, что Евгений живет в мире с розовыми единорогами, в котором деньги на любые стройки века можно брать из тумбочки.
10:27:17 27-02-2026
Первый этап от улицы Советской Армии до Малахова по Павловскому тракту. Ничего сносить не надо, пространство для трамвайных путей там, как и дальше по Павловскому тракту есть. Трамвайный путь там предполагался десятилетия уже. Просто тащить путь по Строителей - негде и нецелесообразно и идея заглохла. Я же связь с центром предлагаю меню. Никаких разворотных колец не надо, поскольку путь на Малахова уже есть, трамвай пока дальше просто поедет по Малахова. С другой стороны тоже есть продолжение. Второй этап - от Малахова до Попова. Тоже никаких разворотных колец не требуется. Доехал по Павловскому тракту из центра до Попова и езжай дальше на Докучаева. Можно и на Ленина при отсутствии финансирования пока не укладывать пути. Как вариант - обеспечить пересадку на автобусных маршруах на трамвайный маршрут через Челюскинцев и Анатолия к Павловскому тракту. Это логично и вполне реальное решение.
02:33:52 27-02-2026
Гость (18:09:24 26-02-2026) Я вот сколько вас здесь читаю меню не оставляет ощущение, чт... Ты чушь не пиши про последнюю в СФО экономику. Да и под всё из федеральных программ берется или инфраструктурных кредитов,на свои никто не строит
18:11:45 26-02-2026
20:24:26 26-02-2026
17:27:32 26-02-2026
Северо-Западную и Матросова продлить до Павлика, исчезнут пробки на Строителей. Пока там несколько небольших домиков, не застроили многоэтажками.
09:33:03 27-02-2026
Гость (17:27:32 26-02-2026) Северо-Западную и Матросова продлить до Павлика, исчезнут ... Северо-Западную вполне реально но сложно и дорого Матросова еще гораздо сложнее, много земли выкупать придется да и по любому будут упертые жители которые захотят урвать с этого.