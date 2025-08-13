В Барнауле "Почту России" оштрафовали за трехкратный рост стоимости отправки писем
Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновного должностного лица
13 августа 2025, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае оштрафовали на 100 тысяч рублей АО "Почта России" за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает региональная ФАС.
«Сотрудники главпочтамта Барнаула незаконно отказывали населению в отправке корреспонденции заказными письмами и безальтернативно предлагали более дорогую услугу – отправление первого класса. Таким образом, стоимость отправки писем увеличивалась почти в три раза – с 72 до 198 рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что организация проигнорировала предупреждение и устранила нарушение только в ходе разбирательства.
«Представители общества подтвердили отсутствие на главпочтамте ограничений по оказываемым услугам, а также то, что отправка корреспонденции первого класса является добровольной и оказывается по желанию отправителя», – отметили в ФАС.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица.
15:56:02 13-08-2025
Мое письмо уже две недели не может дойти по алтайскому краю. Ужасная работа.
16:39:01 13-08-2025
А еще они в тихушку включают в чек услугу - "наклеивание марок сотрудниками почты". Марки сейчас самоклеющиеся, чтобы их приклеить их не надо мазать тем же клеем. Делов на 10 секунд. Они даже не спрашивают, хочешь ты их сам клеить или нет, берут и лепят, а потом берут деньги за эту услугу, которую не просил. Пусть антимонопольная служба еще этот момент проверит.
21:04:29 13-08-2025
а можно налоговую штарфовать за письма конверт с окном, услуги почты/марки/почтальна и 3 листа бумаги за недоимку 4х копеек из налога ИП?! это что за дурдом?