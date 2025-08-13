В Барнауле "Почту России" оштрафовали за трехкратный рост стоимости отправки писем

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновного должностного лица

В Алтайском крае оштрафовали на 100 тысяч рублей АО "Почта России" за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает региональная ФАС.

«Сотрудники главпочтамта Барнаула незаконно отказывали населению в отправке корреспонденции заказными письмами и безальтернативно предлагали более дорогую услугу – отправление первого класса. Таким образом, стоимость отправки писем увеличивалась почти в три раза – с 72 до 198 рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что организация проигнорировала предупреждение и устранила нарушение только в ходе разбирательства.

«Представители общества подтвердили отсутствие на главпочтамте ограничений по оказываемым услугам, а также то, что отправка корреспонденции первого класса является добровольной и оказывается по желанию отправителя», – отметили в ФАС.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица.

