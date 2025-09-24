В Барнауле подключили отопление к 512 многоквартирным домам

Процесс подключения тепла осуществляется поэтапно, и для полного развертывания системы может потребоваться несколько дней

24 сентября 2025, 21:31, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

По состоянию на 24 сентября в Барнауле к системе отопления подключены 286 школ и детских садов, 57 лечебных учреждений и 512 многоквартирных домов. Как сообщает СГК, это составляет 17,7% от общего числа жилого фонда, обслуживаемого компанией.

Процесс подключения тепла осуществляется поэтапно, и для полного развертывания системы может потребоваться несколько дней. В многоквартирных домах запуск отопления зависит также от готовности управляющих компаний, куда жителям рекомендуется обращаться в первую очередь по вопросам начала отопительного сезона.

За дополнительной информацией можно обращаться:

в круглосуточные диспетчерские службы районных администраций;

в диспетчерскую барнаульского теплосетевого подразделения СГК по телефону 59-97-15.

Напомним, что отопительный сезон в Барнауле стартовал в установленные сроки, и работы по подключению потребителей ведутся в плановом режиме.